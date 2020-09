Aeroporto di Cagliari: atterra il primo volo di Blue Air

Sogaer annuncia che questo pomeriggio è atterrato alle 14.27, con alcuni minuti d’anticipo, il volo della compagnia Blue Air proveniente da Torino (leggi anche qui).

Il nuovo volo, operato fino a quattro frequenze settimanali, è stato inaugurato con la tradizionale cerimonia del water arch.

Renato Branca, Amministratore delegato SOGAER, ha dichiarato: “L’arrivo di Blue Air rappresenta per noi motivo d’orgoglio e soddisfazione e testimonia ancora una volta il forte appeal della destinazione Cagliari e dell’intero territorio del Sud Sardegna. La rotta Cagliari-Torino va a rafforzare i collegamenti per il Nord Italia sia in termini di business travel che per il segmento leisure, sviluppando una importante e storica direttrice di traffico in entrambe le direzioni”.

(Ufficio Stampa SOGAER – Photo Credits: SOGAER)