Etihad Airways: global COVID-19 insurance per i propri ospiti

Etihad Airways sta introducendo una COVID-19 global wellness insurance cover come parte di Etihad Wellness, il nuovo programma di salute e igiene della compagnia.

Gli ospiti a cui viene diagnosticato il COVID-19 durante il viaggio non dovranno preoccuparsi delle spese mediche o dei costi di quarantena quando volano con Etihad.

Duncan Bureau, Senior Vice President Sales and Distribution, Etihad Airways, ha dichiarato: “La sicurezza, la salute e il benessere dei nostri ospiti e dipendenti è la nostra massima priorità, durante e oltre il volo. L’introduzione dell’assicurazione globale COVID-19, in collaborazione con AXA, si basa su misure rigorose già in atto nell’ambito del nostro programma Etihad Wellness, sostenuto dai nostri Wellness Ambassador. Questa copertura aggiuntiva non solo infonderà fiducia nel viaggiare, ma rassicurerà anche i nostri ospiti che stiamo facendo tutto il possibile per mantenerli al sicuro e protetti. Man mano che più paesi iniziano ad aprire i propri confini, stiamo rendendo il più semplice possibile per i nostri ospiti pianificare il loro prossimo viaggio, senza problemi”.

Tutti i biglietti Etihad, indipendentemente dalla data di prenotazione, per viaggi da oggi al 31 dicembre 2020 includeranno l’assicurazione COVID-19. Gli ospiti con prenotazioni esistenti non devono fare nulla: vengono automaticamente iscritti al programma. L’assicurazione è valida in tutto il mondo per 31 giorni dal primo giorno di viaggio.

Adelane Mecellem, Chief Executive Officer Asia, Middle-East, Turkey and Africa, AXA Partners, ha dichiarato: “In AXA ci impegniamo a migliorare l’esperienza del cliente e il benessere delle persone in questi tempi. In quanto tale, siamo orgogliosi di collaborare con una delle principali compagnie aeree del mondo, Etihad Airways, e fornire ai loro numerosi e fedeli viaggiatori nuove soluzioni di protezione quando ne hanno più bisogno”.

Per le nuove prenotazioni, occorre prenotare semplicemente il prossimo volo su www.etihad.com, l’app mobile, chiamando il Contact Center Etihad Airways o tramite l’agenzia viaggi preferita, non ci sono moduli da completare.

Se viene diagnosticato il COVID-19 mentre si è lontani da casa, l’assicurazione sanitaria globale COVID-19 coprirà fino a 150.000 EUR di spese mediche e fino a 100 EUR al giorno di costi di quarantena in caso di diagnosi positiva per 14 giorni.

Visitare www.etihad.com/covid19cover per ulteriori informazioni.

