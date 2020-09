Volotea: risultati molto positivi durante l’Estate

Volotea ha annunciato oggi risultati molto positivi registrati durante la stagione estiva 2020. Sia in termini di volume che di servizio, la compagnia aerea si attesta al primo posto nella maggior parte dei suoi mercati. Quest’estate, Volotea è stata la prima compagnia aerea per volumi di voli e posti in vendita in 5 delle sue 15 basi: Genova, Verona, Nantes, Strasburgo e Asturie.

Dopo aver ridisegnato la propria offerta commerciale, adattandola al contesto post-lockdown Covid-19 e aver focalizzato le proprie operazioni principalmente sui voli domestici, Volotea ha ottenuto quest’estate risultati molto positivi, in linea con l’anno precedente. La compagnia ha trasportato più di 1,8 milioni di passeggeri, operando 13.700 voli durante i mesi di luglio e agosto 2020. Il load factor si è attestato su livelli alti, con una media del 90,2%. Il vettore, inoltre, ha mantenuto straordinariamente elevati i suoi livelli di operatività, con un tasso di puntualità OTP15 dell’89,81%.

Infine, Volotea, con i nuovi standard “Safe & Clean” (verificati da Bureau Veritas) ha ottenuto ottimi risultati in termine di soddisfazione dei suoi clienti, con un tasso di raccomandazione dei passeggeri dell’88,8% e un NPS – tasso di soddisfazione dei clienti – di 39,1 (20 punti in più rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2019).

“Siamo davvero orgogliosi di questi risultati che riteniamo molto positivi anche considerato lo scenario attuale. Queste performance sono il frutto della nostra strategia vincente in un periodo così complesso per il settore aviation. La flessibilità di Volotea e la sua capacità di offrire una rinnovata offerta domestica in tempi record sono stati i fattori chiave del nostro successo che ci hanno permesso di mantenere livelli di operatività simili a quelli del 2019. Inoltre, tutto il team Volotea ha lavorato con ancora maggiore impegno per garantire i migliori standard di servizio ai nostri clienti, la cui soddisfazione rappresenta la maggiore priorità della compagnia. Aver ottenuto un tasso di raccomandazione dell’88,8% da parte dei nostri clienti è il miglior riconoscimento che avremmo potuto desiderare”, ha dichiarato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)