Qatar Airways celebra il lancio del suo centesimo aeromobile dotato di connettività ‘Super Wi-Fi’ ad alta velocità, che consente ai passeggeri di rimanere in contatto con famiglie, amici e colleghi mentre sono a bordo utilizzando il servizio a banda larga più veloce disponibile. Con il suo 100° aereo abilitato al Super Wi-Fi, Qatar Airways offre ora il maggior numero di aerei dotati di banda larga ad alta velocità a bordo in Asia, Medio Oriente e Nord Africa.

L’aeromobile Airbus A350-900 con registrazione A7-ALC è il 100° membro della flotta di Qatar Airways ad offrire il servizio Super Wi-Fi ad alta velocità, utilizzando la pluripremiata tecnologia GX Aviation del fornitore globale di comunicazioni mobili via satellite Inmarsat. Il servizio è stato implementato in tutta la flotta della compagnia aerea e dal suo lancio nel 2018 ha permesso a milioni di passeggeri di navigare in internet, controllare i social media, guardare i video in streaming e molto altro ancora mentre si rilassano a bordo.

I passeggeri di Qatar Airways sui voli dotati di GX Aviation possono ricevere fino a un’ora di accesso gratuito al servizio Super Wi-Fi, con la possibilità di acquistare l’accesso completo al volo se è necessario più tempo online. Per onorare la fedeltà dei soci Privilege Club, Qatar Airways offre loro fino a due buoni Super Wi-Fi gratuiti quando prenotano online su qatarairways.com/SuperWiFi tra il 9 settembre e il 1° ottobre 2020. Gli altri passeggeri possono usufruire di questa offerta esclusiva iscrivendosi al Privilege Club utilizzando il codice di iscrizione SUPERWIFI. Si applicano i termini e le condizioni.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “In qualità di leader dell’innovazione nel settore dell’aviazione globale, Qatar Airways gestisce già una delle flotte più giovani e tecnologicamente avanzate dei cieli. Mentre altre compagnie aeree stanno riducendo la loro offerta Wi-Fi, Qatar Airways la sta espandendo. In tempi in cui rimanere connessi con i nostri cari e i nostri amici è sempre più importante, siamo lieti di lavorare con Inmarsat e la sua tecnologia GX Aviation per portare la banda larga Super Wi-Fi ad alta velocità ai passeggeri a bordo della nostra flotta come parte dell’eccezionale servizio a cinque stelle di Qatar Airways. Siamo inoltre lieti di estendere la connettività Super Wi-Fi a tutti i voli ai nostri fedeli soci del Privilege Club in tutto il mondo”.

Il presidente di Inmarsat Aviation, Philip Balaam, ha aggiunto: “Qatar Airways è rinomata in tutto il mondo per offrire un’esperienza a bordo superiore, di cui godono milioni di passeggeri fedeli in tutto il mondo. Siamo lieti che la nostra banda larga a bordo GX Aviation sia diventata una componente così importante di questa esperienza nella vasta flotta della compagnia aerea. Il feedback dei passeggeri è stato estremamente positivo e ora, con il servizio disponibile su 100 aerei, anche altri potranno godere della migliore connettività nei cieli”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)