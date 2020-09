Emirates riconosciuta da Altroconsumo nella sua classifica riguardo le Compagnie Aeree

Quando gli italiani scelgono di volare, sono molto chiari sulle caratteristiche che cercano in una compagnia aerea. La destinazione finale è senza dubbio in cima ai loro pensieri, ma volare comodamente è altrettanto importante.

Altroconsumo – l’associazione di tutela e difesa dei consumatori più diffusa in Italia – ha chiesto a 11.000 passeggeri provenienti da otto diversi paesi (Italia, Australia, Belgio, Brasile, Danimarca, Francia, Portogallo e Spagna) di valutare 72 compagnie aeree tenendo in considerazione diversi parametri. Si va dalla puntualità al comfort a bordo, dalle procedure di check-in all’atteggiamento e al comportamento del personale.

Al primo posto di questa particolare classifica c’è Emirates, che ha ottenuto ottimi voti in tutte le voci (pasti, spazio a bordo, puntualità, ecc.) e in tutte le tipologie di viaggio (lavoro, piacere, corto e lungo raggio).

“Teniamo sempre in grande considerazione i feedback che riceviamo dai nostri clienti e questo è un risultato che ci rende estremamente orgogliosi”, afferma Flavio Ghiringhelli, Emirates Country Manager in Italia. “Sebbene la scena dell’aviazione globale sia cambiata a causa della pandemia, da quando è stato effettuato il sondaggio, il nostro impegno per l’eccellenza rimane sempre lo stesso e continuiamo a lavorare per rendere ancora migliori i nostri punti di forza e fornire servizi eccezionali, concentrandoci molto sugli aspetti della salute e della sicurezza. Chi vola con Emirates, può essere certo di farlo con fiducia, sicurezza e flessibilità”.

Emirates attualmente opera un volo giornaliero da Milano MXP e tre voli settimanali da Roma FCO a Dubai, offrendo ai clienti in Italia la possibilità di viaggiare in modo sicuro e conveniente su un network in crescita attualmente composto da oltre 80 città in tutto il mondo, attraverso l’hub di Dubai.

Le politiche di prenotazione di Emirates offrono ai clienti flessibilità e sicurezza per pianificare il loro viaggio. I clienti che acquistano un biglietto Emirates entro il 30 settembre 2020 per viaggiare entro il 30 novembre 2020, possono usufruire di generosi termini e opzioni di riprenotazione, se devono modificare i loro piani di viaggio a causa di imprevisti o restrizioni di viaggio relative al COVID-19, o quando prenotano una tariffa Flex o Flex plus.

I clienti Emirates possono viaggiare con serenità grazie alla copertura offerta gratuitamente dalla Compagnia emiratina. In caso di positività al Covid-19 riscontrata durante il viaggio, Emirates coprirà le spese mediche e i costi relativi alla quarantena. La copertura è immediatamente attiva per coloro che volano con Emirates fino al 31 ottobre 2020 (con il primo volo da completare entro il 31 ottobre 2020). La validità di 31 giorni inizia dal momento in cui i viaggiatori effettuano il primo volo. Ciò significa che i clienti possono usufruire di tale copertura anche qualora proseguano il proprio viaggio verso una città diversa dopo aver raggiunto la destinazione del network internazionale di Emirates. Per maggiori dettagli: www.emirates.com/COVID19assistance.

Emirates ha adottato una serie di misure che riguardano ogni singola fase di viaggio (a terra e in volo), che includono anche la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, salviette disinfettanti antibatteriche per mani.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)