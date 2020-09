Air France-KLM e Amadeus firmano un nuovo accordo per consentire la vendita al dettaglio tramite NDC

Mentre l’industria dei viaggi attraversa un periodo di turbolenze, la vendita al dettaglio tramite NDC è più che mai una priorità strategica per Air France-KLM e Amadeus.

Oggi, il gruppo Air France-KLM e Amadeus annunciano un innovativo accordo di distribuzione NDC. L’accordo prevede che le offerte NDC di Air France-KLM possono essere messe a disposizione degli agenti di viaggio attraverso Amadeus Travel Platform e le sue soluzioni abilitate per NDC. Per accedere ai contenuti di Air France-KLM distribuiti tramite NDC, gli agenti dovranno firmare accordi bilaterali con Air France-KLM e Amadeus.

Negli ultimi anni, Air France-KLM ha collaborato con Amadeus per collegare i suoi servizi NDC ad Amadeus Travel Platform. Le prime fasi del processo di vendita (scelta volo, conferma e pagamento) sono già state integrate, il che significa che le agenzie pilota potranno prenotare tramite NDC attraverso la piattaforma nel quarto trimestre di quest’anno. La piena integrazione con le funzionalità di post vendita dovrebbe essere completata nella prima metà del 2021.

“Siamo lieti che i nostri contenuti NDC saranno presto accessibili agli agenti partner di Air France-KLM tramite la piattaforma Amadeus”, commenta Pieter Bootsma, Chief Revenue Officer di Air France-KLM. “NDC è un’innovazione chiave per Air France-KLM in quanto consente ai clienti di beneficiare di offerte più interessanti e personalizzate, come tariffe dinamiche e pacchetti su misura. Questo accordo è un passo importante nella nostra strategia di distribuzione, che completa la rete di distribuzione NDC esistente, soprattutto per le agenzie di viaggio con un livello più elevato di esigenze di servizio, come le agenzie di viaggi d’affari”.

Gli agenti saranno in grado di cercare, confrontare, prenotare e fornire assistenza post vendita all’offerta Air France-KLM in un’unica visualizzazione combinata tramite la loro soluzione Amadeus di riferimento, sia Travel API che Selling Platform Connect. Amadeus consentirà inoltre ai viaggiatori aziendali di prenotare tramite NDC tramite Cytric Travel & Expense.

“Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership di lunga data con il gruppo Air France-KLM, al fine di fornire nuove possibilità di vendita al dettaglio. Questo è un passo significativo per adattare NDC su larga scala”, afferma Decius Valmorbida, Presidente Travel Unit, Amadeus. “Questa è la prova sia della solidità della nostra tecnologia che della forza del nostro approccio collaborativo. Stiamo lavorando per costruire un sistema che crei valore per le compagnie aeree, le agenzie di viaggio e i viaggiatori, e renda più attuale il sistema di distribuzione del nostro settore”.

Questa è una tappa importante del programma NDC [X] di Amadeus che riunisce compagnie aeree e agenti di viaggi in tutto il mondo per sviluppare assieme NDC. Ora più che mai è necessario collaborare in tutto il settore e disporre di soluzioni end-to-end automatizzate che siano completamente integrate e garantire che le prenotazioni possano essere effettuate e gestite in modo efficiente.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)