News Brevi – 14.09.2020

LUFTHANSA PROSEGUE IL SUO OMAGGIO ALL’OKTOBERFEST – Anche se quest’anno l’Oktoberfest di Monaco non può svolgersi come di consueto, Lufthansa mantiene la bella tradizione dei Trachtencrew flights. In omaggio al festival popolare di fama mondiale, il 22 settembre undici flight attendants decolleranno per New York/Newark con l’A350. Allo stesso tempo, i passeggeri a bordo di Lufthansa CityLine possono sperimentare i tradizionali equipaggi in costume su numerosi voli europei. Dal 21 al 25 settembre i voli porteranno i passeggeri da Monaco a Copenaghen, Helsinki, Manchester, Berlino e Vienna e verso le destinazioni di vacanza Santorini e Sylt. La tradizione dei voli Trachtencrew è lunga, i primi voli in costume tradizionale risalgono al 1957 e già allora affascinavano i passeggeri Lufthansa di tutto il mondo. Nel 2006 l’idea è stata ripresa e il primo volo è decollato, così come quest’anno, verso New York. Da allora, Lufthansa Trachtencrew si è diretto verso 25 destinazioni dalla Cina al Giappone, India e Stati Uniti, oltre a destinazioni in tutta Europa. Il Dirndl dei Lufthansa long-haul crews è stato creato dal costumista di Monaco Angermaier. È stata una lunga tradizione anche per il passenger service staff Lufthansa nel Terminal 2 accogliere i passeggeri in Dirndl e costumi tradizionali durante la Wiesn season. Anche le lounge Lufthansa di Monaco continuano la tradizione degli anni precedenti. Nelle lounge i passeggeri possono scegliere tra piatti tipici bavaresi e birra Oktoberfest. A bordo della Business Class, durante il mese di settembre vengono servite trote e crema bavarese, su richiesta è possibile ordinare anche una Weissbier.

ACCORDO QUADRO TRA IL POLITECNICO DI BARI E L’AERONAUTICA MILITARE – Giovedì 10 settembre 2020, il Prof. Francesco Cupertino, Magnifico Rettore del Politecnico barese e il Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari, si sono incontrati nella “Sala del Consiglio del Politecnico di Bari” per siglare l’accordo quadro tra l’Istituto accademico barese e l’Aeronautica Militare, finalizzato a sviluppare sinergie nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, attraverso rapporti di collaborazione, attività formative e di ricerca in settori di reciproco interesse. Il protocollo d’intesa, rivolto a consolidare la collaborazione tra il Politecnico di Bari e l’Aeronautica Militare nell’ambito delle attività di formazione, ricerca e sperimentazione, in particolare del settore aerospaziale, si concretizzerà nell’organizzazione di workshop, seminari, lezioni a favore di studenti, dirigenti, funzionari ed operatori e di lectio magistralis di alti rappresentanti delle parti ed eventi similari rivolti a tematiche di interesse comune. Saranno sviluppati, inoltre, progetti formativi e iniziative di job placement, tirocini pratici e stage a favore di studenti o di dipendenti che avranno come oggetto l’acquisizione della conoscenza di realtà produttive diverse dalla propria al fine di completare il percorso formativo accademico o professionale. Il Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, con sede a Bari, è uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata.

EMIRATES: BENEFIT AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE – Emirates ha introdotto un nuovo accordo che aiuterà gli studenti internazionali a vedere di più le loro famiglie e viaggiare nel mondo durante l’anno. Che si tratti di viaggiare tra casa e scuola o di vedere il mondo con gli amici durante le vacanze scolastiche, gli studenti viaggiatori possono usufruire di sconti speciali sulle tariffe Economy e Business class, bagaglio aggiuntivo in aggiunta alla generosa franchigia standard di Emirates e un cambio di data gratuito della prenotazione fino a 7 giorni prima del viaggio. Inoltre, anche la loro famiglia e i loro compagni possono godere di questa offerta unica, purché siano accompagnati dallo studente in uno dei settori di viaggio. In linea con la proposta di Emirates come connettore globale di persone e luoghi, la compagnia aerea lancia questa offerta per incoraggiare gli studenti a vedere più posti del mondo e aiutarli a visitare le loro famiglie più spesso, con la flessibilità di modificare la loro prenotazione nel caso in cui i piani di viaggio cambino. I biglietti devono essere prenotati entro il 31 ottobre 2020, utilizzando il codice promozionale STUDENT. Tutti i biglietti hanno una maximum stay validity di 12 mesi. Per ulteriori informazioni sull’offerta, visitare: www.emirates.com/studentoffer2020. Gli studenti possono guadagnare miglia per riscattare voli, upgrade e una serie di premi quando si iscrivono al programma fedeltà Emirates Skywards.

ETIHAD AIRWAYS COLLABORA CON LUMITICS PER RIDURRE LO SPRECO DI CIBO A BORDO – Etihad Airways ha collaborato con la Singapore food technology startup Lumitics per provare l’uso di computer vision and machine learning al fine di ridurre lo spreco di cibo sui voli Etihad. La partnership vedrà Etihad e Lumitics tenere traccia dei pasti in classe Economy non consumati sui voli Etihad, con i dati raccolti utilizzati per evidenziare il consumo di cibo e i modelli di spreco in tutto il network. L’analisi dei risultati aiuterà a ridurre lo spreco alimentare, migliorare la pianificazione dei pasti e ridurre i costi operativi.

AMERICAN AIRLINES: NUOVO STRUMENTO PER PIANIFICARE I VIAGGI – American Airlines sta semplificando la pianificazione dei viaggi per i clienti. La compagnia aerea ha lanciato un nuovo travel tool, powered by Sherpa, per aiutare i clienti a visualizzare rapidamente le attuali coronavirus (COVID-19) travel guidelines per le destinazioni nazionali e internazionali. I clienti possono accedere alla Sherpa travel guide dalla aa.com travel updates page, sotto la sezione Travel Guidelines. Quando viene inserita una destinazione, i risultati mostreranno le informazioni sulle guidelines aggiornate, nonché i requisiti di viaggio come le linee guida per la copertura del viso, la documentazione sanitaria e le regole di quarantena. L’aggiunta del nuovo strumento fa parte del Clean Commitment di American Airlines, progettato per offrire ai clienti la massima tranquillità durante il viaggio.

BOEING: ACCORDO PER LO SPACE LAUNCH SYSTEM PROGRAM – Boeing, Southern University e A&M College hanno firmato un 18-month NASA Mentor – Protégé agreement per lavorare insieme allo Space Launch System (SLS) program della NASA. Boeing fornirà tactical business and technical support alla Southern University per migliorare la sua capacità di vincere contratti e subappalti della NASA. L’SLS è il razzo più potente del mondo. Lancerà le missioni Artemis della NASA sulla Luna, su Marte e oltre. Boeing è il prime contractor per la progettazione, lo sviluppo, il test e la produzione del SLS core stage, nonché per lo sviluppo della flight avionics suite.

ETIHAD AIRWAYS: PARTNERSHIP CON MCI MIDDLE EAST – Etihad Airways ha annunciato un accordo con MCI Middle East, uno dei più grandi organizzatori di conferenze professionali operanti a livello globale, per essere il partner ufficiale per la gestione dei viaggi e delle destinazioni dei suoi eventi chiave nel 2021 e 2022. Etihad offrirà servizi e gestione dei viaggi per tutte le conferenze servite da MCI ad Abu Dhabi. Questo nuovo accordo consente agli espositori, ai relatori e ai visitatori di acquistare il pacchetto completo Etihad a una tariffa speciale, che include l’ingresso all’evento, i voli, la sistemazione in hotel e il trasporto via terra.