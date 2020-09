Ryanair ed Erasmus Student Network celebrano l’inizio del quarto anno di partnership

Ryanair ed Erasmus Student Network celebrano oggi l’inizio del quarto anno della loro partnership. Nell’ambito del potenziamento dei servizi per i clienti Ryanair, questa collaborazione offre agli studenti Erasmus una piattaforma di prenotazione dedicata a ESN sul sito della compagnia, tramite la quale è possibile beneficiare del 10% di sconto su 4 voli di sola andata e un bagaglio da stiva gratuito per ciascuno dei viaggi.

Il quarto anno di questa esclusiva partnership è appena iniziato e sul sito di Ryanair gli studenti da oltre 500 atenei in 50 paesi possono ora beneficiare di questi sconti.

Matthew Krasa, Ryanair’s Head of Public Affairs, ha dichiarato: “Ryanair e ESN hanno fatto più di qualsiasi altra organizzazione per promuovere la mobilità degli studenti europei negli ultimi tre decenni. Siamo lieti di dare inizio al quarto anno della nostra esclusiva partnership con Erasmus Student Network, che offre agli studenti universitari da tutta Europa una gamma di offerte di volo esclusive, bagagli gratuiti e sconti su misura per soddisfare il loro budget sulla nostra piattaforma dedicata Erasmus Student Network. Gli studenti ESN hanno viaggiato a tariffe ancora più basse dall’inizio della partnership ESN nel 2017, con oltre 175.000 prenotazioni effettuate per viaggiare in Italia e Spagna, le destinazioni più popolari. Ci auguriamo che molti altri studenti ESN possano usufruire di questi fantastici sconti nei prossimi mesi e anni. Qualsiasi studente Erasmus con card ESN valida può registrarsi a “MyRyanair” e risparmiare ancora di più per viaggiare con la più grande compagnia aerea in Europa, con il più ampio network di destinazioni e le tariffe più basse”.

Kostantinos Giannidis, Presidente di ESN, ha dichiarato: “In un momento in cui la mobilità degli studenti sta affrontando numerose sfide a causa della pandemia globale, Erasmus Student Network e Ryanair continuano a offrire incentivi agli studenti per rendere la loro esperienza di mobilità più accessibile. Grazie a Ryanair e a questa partnership migliaia di studenti Erasmus+ beneficiano di servizi e sconti extra. Ryanair comprende i valori del programma Erasmus+ nella costruzione di una società più inclusiva e contribuisce attivamente a supportare la generazione Erasmus”.

(Ufficio Stampa Ryanair)