GE Aviation consegna i primi F110 engines per l’F-15EX

GE Aviation ha consegnato i suoi primi motori F110-GE-129 per l’F-15EX advanced fighter dell’Aeronautica degli Stati Uniti.

A giugno, l’Air Force Life Cycle Management Center (AFLCM) ha assegnato a GE Aviation un contratto Lotto 1 per la produzione di 19 motori F110-GE-129, compresi installazioni, ricambi e engine monitoring system computers modernizzati per l’F-15EX.

“La linea di produzione F110 di GE è completamente operativa e pronta a servire il programma F-15EX, a sostegno della Strategia di difesa nazionale”, ha affermato Shawn Warren, GE Aviation’s vice president and general manager of large combat and mobility engines. “Siamo orgogliosi di fornire questi motori a Boeing e fare la nostra parte per garantire che gli Air Force’s rapid fielding requirements siano soddisfatti, per mantenere la fighter aircraft capacity”.

Il motore F110-GE-129 di GE Aviation è l’unico motore testato, integrato e certificato per il fly-by-wire F-15EX. Nel 2014 GE ha iniziato a investire risorse e si è impegnata a lungo termine per qualificarsi sull’F-15EX.

GE ha una significativa esperienza e competenza in aircraft integration, che ha ottenuto con Boeing attraverso technology and software upgrades, software version changes e miglioramenti nelle performance e nella durata dell’F110.

La famiglia di motori F110 ha superato 10 milioni di flight hours. L’F110 equipaggia tutti gli F-15 consegnati negli ultimi otto anni.

(Ufficio Stampa GE Aviation)