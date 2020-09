News Brevi – 16.09.2020

TORINO AIRPORT LANCIA L’OFFERTA “METTI LE ALI AI TUOI WEEK-END” – Prende il via la nuova offerta di Torino Airport ‘Metti le ali ai tuoi week-end’. Da oggi e sino a fine novembre l’Aeroporto di Torino consente di parcheggiare la propria auto nei fine settimana a soli 9,99€, anziché 29€, al parcheggio multipiano coperto e scoperto. La promozione è valida sino a fine novembre per soste con ingresso dalle ore 10:00 del venerdì alle ore 12:00 del lunedì, solo per acquisti online effettuati attraverso il portale e-commerce o la App di Torino Airport. Un’iniziativa che punta a sostenere nei mesi autunnali la propensione al viaggio già manifestata dalla catchment area di Torino durante l’estate.

GE AVIATION UK: DA 80 ANNI A SUPPORTO DEI MILITARI UK – Nell’ottantesimo anniversario del Battle of Britain Day, GE Aviation saluta i molti coinvolti nella battaglia che ha dato la libertà di cui godiamo oggi. Con una storia che risale a più di 80 anni fa, Dowty Propellers con sede a Gloucester e GE Aviation Cheltenham (in precedenza S Smith & Sons) hanno fornito equipaggiamenti ai velivoli Supermarine Spitfire, Hawker Hurricane e Blenheim, che sono stati centrali per la vittoria nella Battaglia d’Inghilterra. Ancora oggi, le società di GE Aviation continuano a fornire ai militari britannici power systems, avionics and propellers e sono attivamente coinvolte nel future of combat air in UK attraverso programmi come Team Tempest. “Con una comprovata esperienza di sviluppo, introduzione e supporto del prodotto, investiamo continuamente in tecnologie, capacità di produzione e risorse umane”, ha affermato Henry Johnson, presidente di Dowty Propellers. “Ciò consente di ottenere propeller systems sicuri, efficienti e affidabili”.

IATA: LE MISURE DI QUARANTENA OSTACOLANO LA RIPARTENZA DELL’AVIAZIONE IN AFRICA E MEDIO ORIENTE – IATA ha invitato i governi in Africa and Middle East (AME) a implementare i test come alternativa alle misure di quarantena quando riapriranno le loro economie. Trentacinque paesi in Africa e Medio Oriente hanno messo in atto misure di quarantena imposte dal governo. Si tratta di un aumento di sette paesi da agosto. L’impatto è che la regione rimane effettivamente bloccata nonostante le frontiere siano aperte. Recenti ricerche sull’opinione pubblica hanno dimostrato che l’88% dei viaggiatori non prenderebbe nemmeno in considerazione il viaggio se le misure di quarantena fossero imposte ai viaggiatori a destinazione. “Le misure di quarantena obbligatorie impediscono alle persone di viaggiare. Comprendiamo che la priorità dei governi è proteggere il benessere dei loro cittadini. La quarantena distrugge i mezzi di sussistenza. I test sono un metodo alternativo che salverà anche i posti di lavoro nei viaggi e nel turismo”, ha affermato Muhammad Albakri, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East.

ICAO: IL WEF MEETING ESPLORA IL FUTURO POST-PANDEMIA PER LA MOBILITA’ GLOBALE – L’ICAO Secretary General, Dr. Fang Liu, ha partecipato il 14 settembre allo Stewardship Board Meeting on Shaping the Future of Mobility organizzato dal World Economic Forum (WEF). L’incontro si è concentrato sull’esplorazione di come l’innovazione aiuterà il mondo e le persone a riconnettersi in modo più sicuro e sostenibile dopo il COVID-19. L’innovazione è evidenziata come vitale nella nuova normalità e i partecipanti hanno chiesto alla comunità internazionale di cogliere la ripresa post-COVID come una grande opportunità per l’aviazione e altri settori della mobilità per ricostruire meglio. Nelle sue osservazioni di apertura, Fang Liu ha preso atto di come “molti degli argomenti qui presenti oggi abbiano collegamenti diretti con gli elementi di lavoro e le priorità ora affrontati dagli Stati attraverso l’ICAO. Poiché le nostre CART guidelines e altre risorse continuano ad aiutare i paesi a riprendersi da COVID-19, cercheremo innovazioni, come alcune di quelle discusse oggi, per aiutare a ricostruire meglio e in modo più sostenibile l’air transport”.

ATR: AMELIA INTERNATIONAL RIPRENDE LA LINEA CLERMONT-FERRAND – PARIS ORLY – ATR comunica: “Siamo lieti di vedere la compagnia aerea Amelia International iniziare le operazioni sulla rotta Clermont-Ferrand – Pars Orly su un ATR 72-600 da 72 posti. Questo turboelica di ultima generazione è il velivolo regionale con le più basse emissioni di CO2 sul mercato. Grazie alle sue performance, l’ATR consente una connettività aerea sostenibile. Questo collegamento aereo, che rappresenta una grande sfida per la regione Auvergne-Rhône-Alpes, consente alla zona industriale di Clermont di beneficiare di un collegamento diretto e rapido con la capitale. Il programma di volo tiene conto delle diverse esigenze di passeggeri, professionisti e privati”. Stefano Bortoli, Presidente Esecutivo di ATR, ha aggiunto: “Siamo molto lieti di vedere Amelia Group rilevare la linea Clermont-Ferrand – Parigi Orly su ATR e mettere la sua esperienza operativa al servizio della regione e dei suoi passeggeri. Scegliere di servire una rotta regionale con ATR significa scegliere redditività, flessibilità operativa, comfort, modernità e il velivolo regionale più rispettoso dell’ambiente”. L’ATR 72-600 avrà base presso l’aeroporto di Clermont Aulnat e la sua manutenzione sarà eseguita in loco.

ACI WORLD E DFWC CHIEDONO MISURE PER IL RECUPERO DELL’AIRPORT INDUSTRY – Airports Council International (ACI) World e Duty Free World Council (DFWC) chiedono misure urgenti per sostenere la ripresa dell’industria aeroportuale internazionale. Il ‘Policy Brief: Path to the airport industry recovery – Restoring a sustainable economic equilibrium’ di ACI richiama l’attenzione sul ruolo cruciale che duty free e travel retail svolgono nel successo e nella crescita degli aeroporti di tutto il mondo, con più del 44% degli airport revenues da non-aeronautical sources e retail concessions che contribuiscono per il 30% a questa cifra. Un rapido recupero delle vendite duty free e travel retail contribuirà a fornire entrate vitali agli aeroporti e contribuirà al ritorno dell’intera industria aeronautica alla salute finanziaria. L’ACI Policy Brief, che ha il pieno supporto di DFWC, richiede un allentamento temporaneo di duty free limits and allowances per determinati duty free products, per stimolare le vendite e di conseguenza aiutare gli aeroporti a generare entrate dai loro concessionari al dettaglio, e l’introduzione di duty and tax-free shopping all’arrivo, per uniformare le condizioni con quei paesi che hanno già introdotto duty-free shopping all’arrivo.

EUROWINGS AMPLIA LA SUA OFFERTA A DUSSELDORF – Eurowings rimpiazzerà circa il 95% del programma all’aeroporto di Düsseldorf che non sarà più offerto dopo il ritiro di Ryanair a partire dal 24 ottobre. In particolare, Eurowings ha deciso di aumentare la sua offerta di voli da Düsseldorf a Maiorca, Ibiza, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Malaga, Alicante e Faro con breve preavviso. Eurowings aumenterà anche i suoi voli verso le destinazioni greche di Heraklion, Rodi, Corfù e Kos dal 24 ottobre. I viaggiatori possono volare con Eurowings da Düsseldorf verso più di 80 destinazioni dirette in tutta Europa, con opzioni di cambio di prenotazione gratuite e flessibili.

TRANSAVIA FRANCE AVVIA LA VENDITA DI CINQUE ROTTE DOMESTICHE – Transavia France, compagnia aerea low cost di Air France Group, ha annunciato che i clienti possono ora effettuare prenotazioni su cinque rotte nazionali in partenza dalle sue basi di Parigi-Orly e Nantes, per voli operativi a partire dal 2 novembre 2020: Parigi-Orly – Biarritz 19 voli settimanali, oltre ai servizi Air France da e per Parigi-Charles de Gaulle; Nantes – Marsiglia 10 voli settimanali; Nantes – Tolosa 10 voli settimanali; Nantes – Montpellier 5 voli settimanali; Nantes – Nizza 4 voli settimanali. I voli saranno operati da Boeing 737-800NG dotato di 189 posti.