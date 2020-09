Lufthansa: 15 nuove summer destinations da Francoforte nel 2021

Lufthansa amplia costantemente la sua offerta di voli verso destinazioni turistiche e di svago da Francoforte. Durante la stagione estiva 2021, 15 nuove destinazioni sono ora disponibili per la prenotazione. Il focus è sulla Grecia (Corfù, Chania/Creta, Mykonos, Kos, Kavala/Tracia e Preveza/Peloponneso). Altre destinazioni interessanti nel programma sono in Spagna (Jerez de la Frontera, Isole Canarie e Tenerife continueranno dall’inverno), Egitto (Hurghada), Cipro (Paphos), Croazia (Rijeka), Italia (Lamezia Terme), Tunisia (Djerba ) e Bulgaria (Varna).

Gli orari di partenza e di arrivo delle nuove destinazioni sono ideali per i vacanzieri: le partenze da Francoforte sono previste nelle prime ore del mattino e i voli di ritorno la sera.

“Mai prima d’ora abbiamo incluso così tante nuove destinazioni di vacanza nel nostro programma. Questa è la nostra risposta ai desideri dei nostri clienti. La domanda di viaggi di vacanza e di piacere si sta riprendendo molto più rapidamente di quella per i viaggi di lavoro. Con Lufthansa abbiamo già un un’esperienza di lunga data nelle offerte turistiche e ora la stiamo decisamente espandendo come parte della nostra strategia”, afferma Harry Hohmeister, member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG.

Con l’implementazione di un massimo di cinque aeromobili aggiuntivi, la compagnia offrirà in futuro circa 70 collegamenti settimanali verso 29 destinazioni puramente turistiche, 15 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’obiettivo di Lufthansa è plasmare attivamente il futuro del turismo. Questo era un obiettivo strategico anche prima della pandemia coronavirus. Dall’inizio di luglio 2019 Lufthansa offre numerose altre destinazioni turistiche.

I voli sono prenotabili da oggi, 16 settembre. Prenotare in anticipo ha i suoi vantaggi. Questo perché i voli estivi 2021 che vengono acquistati fino al 31 dicembre 2020, possono essere riprenotati tutte le volte che lo si desidera gratuitamente. Possono sorgere costi aggiuntivi se, ad esempio, la classe di prenotazione originale non è più disponibile quando si riprenota in una data o destinazione diversa.

(Ufficio Stampa Lufthansa)