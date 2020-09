Italian Mission Awards 2020: Cathay Pacific è la migliore compagnia per i viaggi d’affari in Asia

Un nuovo riconoscimento attesta la qualità dei servizi offerti da Cathay Pacific e la sua leadership tra i vettori specializzati nei collegamenti con l’Asia e l’emisfero australe: è quello di “Migliore compagnia aerea per i viaggiatori d’affari – Rotte verso Asia e Medio Oriente” assegnato al vettore di Hong Kong nell’ambito degli Italian Mission Awards 2020.

I vincitori dell’edizione 2020 sono stati annunciati durante una cena di gala presso Superstudio Più a Milano, uno dei primi appuntamenti per i grandi player del settore dopo i mesi di lockdown.

“Riceviamo questo premio per la terza volta ma quest’anno assume un significato particolare per tutti noi”, ha commentato ritirando il premio Justin Chang, Country Manager Italia & Spagna di Cathay Pacific. “Ci è stato conferito infatti proprio mentre ricevevamo la conferma che a ore riapriranno le vendite sulla tratta Milano Malpensa-Hong Kong. La data prevista per il ritorno del collegamento andata e ritorno, inizialmente con una doppia frequenza e partenze dall’Italia il mercoledì e il sabato, è il prossimo 14 novembre”.

“La situazione a livello internazionale è in continua evoluzione e continueremo a monitorarla con attenzione per garantire ai nostri passeggeri comunicazioni tempestive”, continua Chang. “Eventuali variazioni nella programmazione saranno gestite con massima flessiblità e attenzione alle loro esigenze. Il benessere e tranquillità dei passeggeri sono al centro dei nostri pensieri: mentre ci misuravamo con nuove regole e limitazioni, è stata nostra massima priorità continuare ad offrire loro un’esperienza di viaggio sicura, senza venire meno all’eccellenza e al livello di personalizzazione dei servizi ai quali sono abituati. Un impegno che si è tradotto in ‘Cathay Care’: un insieme di misure migliorate che li accompagneranno in tutte le fasi del viaggio, dal check-in alla cabina, e un pacchetto flessibile di opzioni per modificare le prenotazioni in essere ed eventualmente richiedere rimborsi. Non deludere le aspettative che ci vengono riconosciute pubblicamente da premi come IMA 2020 è per noi una responsabilità e uno stimolo verso una continua evoluzione”.

Il premio è stato assegnato alla compagnia “per il suo esteso network di destinazioni asiatiche e l’ampia gamma di servizi pensati per i viaggiatori d’affari, con un occhio attento all’intermodalità”.

Il comfort, la varietà dell’intrattenimento e la qualità dei servizi offerti a bordo e nelle lounge sono elementi distintivi dell’offerta di Cathay Pacific e rispondono perfettamente alle esigenze dei business traveller, che dividono il proprio tempo in viaggio tra lavoro e svago e desiderano giungere a destinazione adeguatamente riposati per affrontare gli impegni della trasferta. Un’attenzione che il vettore riserva non solo ai passeggeri di Business Class, ai quali dedica una serie di servizi premium personalizzati. Anche la Premium Economy e la Economy Class offrono un’esperienza di volo superiore grazie alla comodità degli spaziosi sedili e alla qualià della proposta culinaria.

Un fiore all’occhiello sottolineato anche da Daniele Bordogna, Head of Sales Italy & Spain di Cathay Pacific: “I viaggi d’affari sono un segmento rilevante del nostro business in Italia, in virtù delle importanti relazioni commerciali con Hong Kong e del ruolo strategico che il nostro hub riveste come porta d’ingresso verso tutto il continente asiatico. Si tratta anche di uno dei comparti messi maggiormente alla prova, che dopo il freno imposto dalla necessità di contenere la diffusione del virus oggi manifesta una forte volontà di ripresa, in sicurezza. Presto potremo tornare ad accogliere a bordo anche i business traveller italiani che negli anni ci hanno scelto e hanno contribuito ad affermare Cathay Pacific come migliore compagnia per i viaggi d’affari in Oriente: continueremo a lavorare affinchè possano continuare ad usufruire dei migliori servizi, sia a terra che in volo”.

Per la compagnia di Hong Kong si tratta di una gradita riconferma: Cathay Pacific infatti aveva già ricevuto lo stesso riconoscimento come “Migliore compagnia aerea per i viaggiatori d’affari – Rotte verso Asia e Medio Oriente” nel 2017 e nel 2019.

(Ufficio Stampa Catahay Pacific Airways – Photo Credits: Cathay Pacific Airways)