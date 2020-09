Boeing sceglie Marc Allen come nuovo Chief Strategy Officer e nomina Chris Raymond primo Chief Sustainability Officer dell’azienda

Boeing ha nominato Marc Allen come Chief Strategy Officer e Senior Vice President, Strategy and Corporate Development, che riporterà al presidente e CEO David Calhoun. L’azienda ha anche annunciato la scelta di Christopher Raymond come Chief Sustainability Officer della società, una posizione di nuova creazione che riporta al Vice President Enterprise Operations e CFO Greg Smith. Le nomine diverranno effettive il 1° ottobre.

Allen, nominato per la prima volta nell’Executive Council di Boeing nel 2014 come presidente di Boeing International, assumerà ora la responsabilità della strategia globale dell’azienda, inclusa la pianificazione a lungo termine, il business globale, lo sviluppo aziendale e gli investimenti strategici. Di recente Allen è stato presidente di Embraer Partnership and Group Operations prima della fine della partnership nell’aprile 2020. Allen ha ricoperto posizioni di leadership in tutta l’azienda come presidente di Boeing Capital Corporation, presidente di Boeing China, vice president for Global Law Affairs and general counsel to Boeing International.

“Marc è un leader creativo, inclusivo e lungimirante la cui visione strategica aiuterà Boeing a superare le sfide del mercato aerospaziale globale e ci posizionerà per il successo a lungo termine”, ha affermato Calhoun. “Sono fiducioso nella capacità di Marc, che possiede una comprovata storia di leadership aziendale globale, di aiutarci a prendere le decisioni chiave che abbiamo di fronte a noi in questo momento senza precedenti”.

In qualità di primo Chief Sustainability Officer di Boeing, Raymond sarà responsabile dell’ulteriore avanzamento nell’approccio di Boeing alla sostenibilità, incentrato sulle priorità ambientali, sociali e di governance, sulla rendicontazione orientata agli stakeholder e sulle performance aziendali. Operando all’interno dell’organizzazione Enterprise Operations, Finance and Sustainability, Raymond guiderà un team che collabora con il business commerciale, di difesa e dei servizi di Boeing e le sue funzioni aziendali, a sostegno dell’impegno dell’azienda verso pratiche commerciali responsabili e inclusive e un impatto globale positivo.

“Il nostro focus continua ad essere l’innovazione volta a rendere il mondo un posto migliore per le generazioni future”, ha detto Greg Smith. “Chris Raymond collaborerà con Dave Calhoun, con me e con tutto l’Executive Council per riunire i nostri sforzi a favore della tutela dell’ambiente, del progresso sociale e della governance basata sui valori di tutta l’azienda. La nomina di un Chief Sustainability Officer è un importante passo per poter continuare ad innalzare la nostra attenzione nei confronti della sostenibilità in collaborazione con i nostri clienti, in tutte le operazioni di Boeing, in tutta la nostra catena di fornitura e nelle nostre comunità. Chris è la persona giusta per questo lavoro”.

Raymond ha acquisito per la prima volta il ruolo di responsabile della strategia di sostenibilità di Boeing nell’aprile 2020. In precedenza, ha guidato gli sforzi di integrazione per la potenziale partnership strategica tra Boeing ed Embraer, è stato Vicepresidente e Direttore Generale di Autonomous Systems all’interno di Boeing Defense, Space & Security (BDS) e di altri segmenti di business della difesa, ed è stato a capo del Business Development di BDS. Ha ricoperto incarichi di leadership in ingegneria, supply chain management, gestione dei programmi e operazioni, rilancio del settore aereo e, più in generale, dell’economia.

(Ufficio Stampa Boeing)