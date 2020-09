I Ministri della Difesa di Germania e Francia visitano la sede di Airbus a Manching

Durante la visita della sede di Airbus a Manching, il più grande centro di sviluppo dell’aviazione militare d’Europa, i Ministri della Difesa di Germania e Francia, Annegret Kramp-Karrenbauer e Florence Parly, hanno espresso il sostegno delle loro nazioni ai principali programmi di difesa europei.

I Ministri Kramp-Karrenbauer e Parly hanno incontrato i dirigenti dell’azienda guidati dal CEO di Airbus Guillaume Faury, dal CEO di Airbus Defence e Space CEO Dirk Hoke, nonché dai responsabili politici locali.

Si è trattato della prima visita congiunta in assoluto dei Ministri della Difesa tedesco e francese alla sede che ospita circa 5.600 dipendenti Airbus di 43 nazionalità e circa 1.000 membri delle forze armate tedesche.

Entrambi i Ministri hanno sottolineato l’importanza di promuovere i principali programmi di difesa europei, come lo sviluppo di un drone europeo, il veicolo aereo senza pilota Euro MALE RPAS e il Future Combat Air System (FCAS).

Un consorzio industriale europeo sotto la guida di Airbus, con i suoi partner Dassault Aviation e Leonardo, sta lavorando allo sviluppo di un drone europeo per Francia, Germania, Italia e Spagna, spesso chiamato anche “EuroDrone”. Questo nuovo sistema è stato progettato per fornire all’Europa una capacità operativa unica nel campo della sorveglianza aerea senza pilota.

Il programma FCAS, nato dai Governi di Francia e Germania nel 2017, fornirà un livello di potenza aerea di prossima generazione creando un System of Systems of manned and unmanned platforms, con piena capacità operativa prevista per il 2040. La Spagna ha nel frattempo aderito al programma, rendendo il FCAS una vera e propria impresa europea.

Sul fronte industriale, Dassault Aviation e Airbus stanno portando avanti le attività del FCAS insieme ad altri partner chiave. Nonostante i limiti dovuti alla pandemia COVID19, il Joint Concept Study, lanciato nel 2019, e la fase 1A di dimostrazione, lanciata quest’anno, rimangono sulla buona strada.

“La visita dei Ministri della Difesa francese e tedesco a Manching è un chiaro segnale dell’importanza per l’Europa di un’industria della difesa forte e capace”, ha dichiarato Guillaume Faury, CEO di Airbus. “Manching è il centro di competenza e campione nazionale per tutte le piattaforme militari tedesche ad ala fissa e quindi di importanza strategica per il nostro cliente locale. Qui stiamo anche plasmando il futuro dell’aviazione militare con programmi multinazionali come l’EuroDrone e il FCAS e siamo molto grati di averlo potuto mostrare oggi ai decisori pubblici”.

Oltre ai programmi in corso, i Ministri hanno anche avuto un’idea delle capacità ingegneristiche di alto livello di Airbus visitando il banco di prova dei droni stealth con il Low Observable UAV Testbed (LOUT), che anticipa il futuro delle operazioni aere. Questo progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Difesa tedesco era stato reso pubblico per la prima volta nell’autunno del 2019. L’invisibilità sarà uno dei fattori chiave nello sviluppo del Future Combat Air System.

I responsabili politici hanno anche elogiato la visita a uno dei siti industriali più importanti della Baviera: “Manching è un ottimo esempio di ciò che l’Europa può ottenere nel settore della difesa se uniamo le nostre forze. Non solo siamo orgogliosi dello spirito internazionale che vediamo qui in Baviera provenire da aziende come Airbus, dove tedeschi, francesi, spagnoli, inglesi e altre nazionalità lavorano fianco a fianco. Manching è anche un esempio di modelli di cooperazione unici e importanti con la Bundeswehr”, ha dichiarato Reinhard Brandl, membro della CSU nella commissione per il bilancio del Bundestag. “Il futuro della difesa europea e il futuro dei siti industriali high-tech come Manching si basa su programmi come il FCAS e l’EuroDrone. Per questo motivo dobbiamo fare in modo che vengano sostenuti e portati avanti in modo congiunto ed equilibrato”.

