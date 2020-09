Boeing: abbiamo lavorato duramente per rafforzare la nostra safety culture

In seguito alla pubblicazione dell’House T&I Committee Report, Boeing in un proprio comunicato informa: “Boeing ha collaborato pienamente e ampiamente con l’indagine del Comitato sin dall’inizio del 2019. Abbiamo lavorato duramente per rafforzare la nostra cultura della sicurezza e ricostruire la fiducia con i nostri clienti, le autorità di regolamentazione e il pubblico volante. I passeggeri e l’equipaggio a bordo del volo Lion Air 610 e del volo Ethiopian Airlines 302, così come i loro cari, continuano ad essere nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere.

Diversi comitati, esperti e autorità governative hanno esaminato le questioni relative al MAX e abbiamo incorporato molte delle loro raccomandazioni, nonché i risultati delle nostre revisioni interne, nel 737 MAX e nel processo di progettazione generale dell’aereo. Il design rivisto del MAX ha ricevuto un’intensa revisione interna e normativa, tra cui oltre 375.000 engineering and test hours e 1.300 test flights. Una volta che la FAA e gli altri regolatori avranno stabilito che il MAX può tornare in servizio in sicurezza, sarà uno degli aerei più esaminati nella storia e abbiamo piena fiducia nella sua sicurezza. Abbiamo anche adottato misure per rafforzare la sicurezza in tutta la nostra azienda, consultando esperti esterni e imparando dalle migliori pratiche in altri settori. Abbiamo creato una nuova safety organization per migliorare e standardizzare le pratiche di sicurezza, ristrutturato la nostra engineering organization per dare agli ingegneri una voce più forte e una linea più diretta per condividere le preoccupazioni con il top management, creato anche un permanent Aerospace Safety Committee nel nostro Board of Directors, così come ampliato il ruolo del Safety Promotion Center.

Abbiamo imparato molte lezioni difficili dagli incidenti del volo Lion Air 610 e del volo Ethiopian Airlines 302 e dagli errori che abbiamo commesso. Come riconosce questo report, di conseguenza abbiamo apportato modifiche fondamentali alla nostra azienda e continuiamo a cercare modi per migliorare. Il cambiamento è sempre difficile e richiede impegno quotidiano, ma noi come azienda ci dedichiamo a fare questo lavoro”.

(Ufficio Stampa Boeing)