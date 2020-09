Il Gulfstream G700 riconosciuto per il seat design

Gulfstream Aerospace ha annunciato che il Gulfstream G700 ha ottenuto un riconoscimento ai 2020 International Yacht & Aviation Award per il nuovo seat design. I Gulfstream G500 e Gulfstream G600 hanno ricevuto lo stesso riconoscimento nel 2018.

“Sono orgoglioso del team di Gulfstream, che ha lavorato diligentemente per costruire sulla nostra eccellenza nel cabin comfort”, afferma Mark Burns, president, Gulfstream. “Dietro questo premio c’è un team di ingegneri, designer e artigiani talentuosi, che hanno unito innovazione e maestria per creare un sedile che sia comodo e bello. È un complemento perfetto per la Gulfstream Cabin Experience, che migliora il benessere e aumenta la produttività”.

Il G700 Classic Seat presenta una wingback silhouette senza tempo, aggiornata con dettagli e curve che riflettono il design e l’architettura della cabina del G700. Il Classic seat è stato progettato per una maggiore personalizzazione con pannelli laterali e posteriori, che i clienti possono scegliere di accentuare con impiallacciatura, colori, pelle o tessuti. I clienti collaborano con i designer e gli artigiani Gulfstream per scegliere i materiali ed esplorare la moltitudine di possibilità di design disponibili attraverso cuciture e altre personalizzazioni.

Per creare i sedili premiati, il team di ricerca e sviluppo di Gulfstream ha iniziato con un design pulito che è maturato attraverso una modellazione meticolosa e ampi studi sul comfort, con il risultato di una modellatura organica e anatomica che migliora il comfort per tutti.

Gli artigiani del Gulfstream seat shop danno vita al design con rinforzi personalizzati, rifiniture e cuciture a mano, garantendo la durata, la bellezza e il comfort del G700 Classic Seat.

Presentato nell’ottobre 2019, il G700 presenta una cabina più spaziosa. Può essere configurato per un massimo di cinque living areas e include l’unico ultragalley con passenger lounge or crew rest del settore; six-place dining or conference area e una grande suite. La Gulfstream Cabin Experience sul G700 include 20 finestrini panoramici, aria fresca al 100% e mai ricircolata, bassa cabin altitude e livelli di rumore molto bassi.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace – Photo Credits: Gulfstream Aerospace)