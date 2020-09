Boeing, Honeywell e Rolls-Royce Deutschland partner per la manutenzione degli H-47 Chinook engines

Boeing, Honeywell Aerospace e Rolls-Royce Deutschland Ltd. hanno raggiunto un accordo per fornire in-service support al motore T-55, qualora il governo tedesco selezionasse l’H-47 Chinook per il suo Schwerer Transporthubschrauber (STH) heavy-lift helicopter requirement.

Dalla formazione del Chinook Germany Industry Team nel 2018, originariamente composto da nove società tedesche, Boeing continua a costruire un forte team industriale per fornire alla Luftwaffe servizi locali di supporto a lungo termine, manutenzione e training per il Chinook nei prossimi decenni. Inoltre, il piano industriale di Boeing promuoverà la crescita economica tedesca, creando al contempo posti di lavoro altamente qualificati nel paese.

“La partnership tra Honeywell, Rolls-Royce Deutschland e i membri del nostro team di settore fornisce una base di approvvigionamento locale consolidata per la disponibilità di componenti 24 ore su 24, interoperabilità NATO e procedure di manutenzione degli aeromobili semplificate”, ha affermato Michael Hostetter, vice president of Boeing Defense, Space & Security in Germany. “La Luftwaffe avrà accesso a soluzioni di addestramento e supporto che garantiscono l’H-47 Chinook readiness per qualsiasi missione”.

In base all’accordo, Honeywell concederà la licenza a Rolls-Royce Deutschland come partner in Germania per eseguire la depot-level maintenance dei Chinook T-55 engine operati dalla Luftwaffe.

“Attraverso un’evoluzione che ha portato all’aumento della potenza del motore e a una derivata crescita delle performance, il motore T-55 di Honeywell ha supportato l’elicottero Chinook per quasi 60 anni”, ha affermato Oliver Stucky, vice president and general manager of Honeywell Aerospace Engineering. “Durante questo periodo, Honeywell ha prodotto più di 6.000 motori T-55, che hanno registrato circa 12 milioni di ore di operazioni. La nostra partnership con Boeing e Rolls-Royce Deutschland fornirà alla Luftwaffe l’accesso a una world-class maintenance, repair and overhaul facility per il T-55 in Germania. La posizione nel paese garantirà anche reazioni rapide e flessibili per soddisfare le esigenze della Luftwaffe”.

“Questo accordo di partnership riunisce i leader del settore nei rispettivi domini. Il nostro rapporto di lunga data con Honeywell garantirà un world-class in-service support per i motori dell’H-47 Chinook della German Bundeswehr fin dall’inizio”, ha affermato il Dr. Holger Cartsburg, managing director of Rolls-Royce Deutschland. “Per decenni, i nostri specialisti altamente qualificati presso le nostre sedi tedesche hanno fornito servizi completi per un’ampia gamma di motori operati dalle forze armate tedesche. L’annuncio di oggi dimostra che un team di livello mondiale si sta già preparando per la consegna del primo elicottero”.

Con una comprovata esperienza di performance e versatilità ineguagliata da qualsiasi altro heavy-lift aircraft, il Chinook fornisce alla Germania la soluzione più moderna e conveniente pronta per operare. Scelto dalle nazioni della NATO Canada, Grecia, Italia, Spagna, Turchia, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti, il Chinook offre alla Germania l’interoperabilità che altri elicotteri non possono dare, pur soddisfacendo un’ampia gamma di esigenze di missione.

“La nostra partnership estesa con Rolls-Royce e Honeywell fornirà una forte offerta di servizi, manutenzione e formazione per l’H-47 in Germania, integrando ulteriormente le nostre operazioni nel tessuto aerospaziale tedesco”, ha affermato il Dr. Michael Haidinger, president of Boeing Germany and Central & Eastern Europe. “Questo è solo un esempio di come continuiamo a costruire solide partnership per i Bundeswehr’s STH requirements”.

(Ufficio Stampa Boeing – Rolls-Royce – Photo Credits: Boeing)