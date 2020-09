Embraer raggiunge la 250° business jet delivery in Latin America

Embraer ha annunciato oggi la consegna di un Phenom 100EV e di un Phenom 300E a due distinti clienti brasiliani, segnando la 250° business jet delivery in Latin America. Il Phenom 100EV è stato consegnato a una società industriale non comunicata, che ha selezionato l’aereo per mantenere operazioni commerciali cruciali durante la pandemia COVID-19. Il Phenom 300E è stato consegnato ad AGROJEM, un’azienda agroalimentare.

“Siamo orgogliosi di offrire la migliore esperienza nel settore della business aviation a due nuovi stimati clienti del Brasile, il paese di origine di Embraer”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Queste consegne sono la prova del valore intrinseco della business aviation, in quanto ogni azienda acquista il suo primo business jet per l’esclusiva efficienza in termini di tempo e risparmio sui costi, nonché per i vantaggi in termini di privacy, salute e sicurezza”.

“A causa della nostra continua espansione delle operazioni, abbiamo deciso di passare da un turboelica al nuovo Phenom 300E. Con il nostro aereo precedente abbiamo volato 200 ore all’anno. Ora, con il Phenom 300E, prevediamo di coprire la stessa distanza in sole 120 ore all’anno, risparmiando tempo e risorse preziose”, ha affermato José Eduardo Motta, CEO di AGROJEM. “Il Phenom 300E è davvero una macchina che fa risparmiare tempo. Oltre a ridurre il nostro tempo di viaggio, l’aereo crea anche l’opportunità di una connettività continua e la capacità di lavorare senza interruzioni in transito”.

Il Phenom 100EV è il più completo single-pilot certified, entry-level jet del settore. Con oltre 380 velivoli consegnati, il Phenom 100 è rinomato per l’elevato utilizzo e i bassi costi operativi e di manutenzione, che lo rendono l’aereo ideale per i nuovi acquirenti.

Il Phenom 300E è il fastest and longest-ranged, single-pilot certified, light jet del settore. Capace di raggiungere Mach 0.80, l’aereo restituisce tempo prezioso al suo operatore. Il Phenom 300E offre tecnologia, comfort e performance, tra cui il primo runway overrun awareness and alerting system (ROAAS) del settore, la migliore cabin pressurization della sua classe (maximum cabin altitude di 6.600 piedi) e un five-occupant range di 2.010 miglia nautiche con NBAA IFR reserves. Con oltre 550 aeromobili consegnati, il Phenom 300 è il business jet di maggior successo degli ultimi dieci anni.

Entrambi i velivoli forniranno point-to-point transport per le missioni delle loro compagnie. I Phenom sono dotati di caratteristiche esclusive per un ambiente di viaggio sano. L’ air management system sui Phenom fa circolare completamente l’aria a bordo ogni 2 minuti e gli interni sono progettati con low-touch surfaces, per un ambiente di viaggio più salutare possibile. Inoltre, Embraer ha testato e approvato l’uso di MicroShield360, un sistema di rivestimento preventivo che, applicato agli interni degli aerei, inibisce continuamente la crescita dei microbi sulle superfici.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)