Lufthansa decide sul terzo pacchetto all’interno del programma di ristrutturazione

“Le prospettive per il traffico aereo internazionale sono notevolmente peggiorate nelle ultime settimane. Con la fine della stagione estiva dei viaggi, i dati relativi ai passeggeri e alle prenotazioni sono nuovamente in calo, dopo che lievi segnali di ripresa erano ancora evidenti a luglio e agosto. Alla luce di questi sviluppi, l’Executive Board of Deutsche Lufthansa AG ha approvato oggi il terzo pacchetto all’interno del Group-wide “ReNew” restructuring program e ha informato di conseguenza il Supervisory Board”, afferma Lufthansa.

In dettaglio, l’Executive Board ha adottato le seguenti delibere:

– Le prospettive di capacità per le passenger airlines verranno riviste in modo significativo; la precedente ipotesi che un livello medio di produzione del 50% del valore dell’anno precedente sarebbe stato raggiunto nel quarto trimestre dell’anno non sembra più realistica. Se la tendenza attuale continuerà, gli available seat kilometres saranno probabilmente solo in un intervallo compreso tra il 20 e il 30%, rispetto all’anno precedente.

– Il medium term fleet planning sarà adeguato e attualmente prevede una riduzione permanente della capacità a livello di Gruppo di 150 aeromobili entro la metà di questo decennio (il punto di partenza è la Group fleet, inclusi gli aeromobili in wet lease).

– Oltre alle modifiche alla flotta già comunicate, sono state prese le seguenti decisioni: dopo che sei Airbus A380 sono stati definitivamente messi fuori servizio in primavera, i restanti otto A380 e dieci A340-600, che in precedenza erano destinati al flight service, saranno trasferiti in long-term storage e rimossi dalla pianificazione. Questi velivoli saranno riattivati solo in caso di una ripresa del mercato inaspettatamente rapida. Inoltre, i restanti sette Airbus A340-600 saranno definitivamente dismessi.

– Le decisioni sulla flotta di cui sopra comporteranno un’ulteriore svalutazione fino a 1,1 miliardi di euro. L’importo dovrebbe essere contabilizzato nel terzo trimestre dell’anno in corso.

– L’eccedenza di personale precedentemente annunciata, pari a 22.000 posizioni a tempo pieno, aumenterà a seguito delle decisioni prese in merito al terzo pacchetto nell’ambito del programma di ristrutturazione. Il cambiamento nei livelli di personale permanente all’interno delle flight operations sarà ulteriormente adeguato per quanto riguarda lo sviluppo del mercato. La compensazione e la riduzione del surplus di personale saranno discusse con i rappresentanti dei dipendenti responsabili.

– Indipendentemente dai negoziati sulla riconciliazione degli interessi e sui piani sociali per i licenziamenti all’interno di Lufthansa Group, l’obiettivo dell’Executive Board resta quello di concordare pacchetti di crisi con i partner della contrattazione collettiva che limitino il numero di licenziamenti necessari.

– Nonostante il peggioramento dell’outlook, la pianificazione finanziaria rivista intende ridurre ulteriormente i flussi di cassa in uscita attraverso una rigorosa gestione dei costi. Il deflusso di liquidità dovrebbe essere ridotto dagli attuali circa 500 milioni di EUR al mese a una media di 400 milioni di EUR al mese nell’inverno 2020/21. L’obiettivo di Gruppo precedentemente comunicato di tornare a flussi di cassa operativi positivi nel corso del 2021 viene rafforzato.

– Una management structure snella con una riduzione del 20% delle posizioni dirigenziali sarà implementata nel primo trimestre del 2021. Per semplificare e definire chiaramente le responsabilità, la functional process organization sarà focalizzata sulle core functions delle Lufthansa Group Airlines. Per tutte le altre aree verrà introdotto un nuovo modello di gestione con responsabilità chiaramente assegnate (decentralizzate o centralizzate, a seconda del processo).

– Lo spazio degli uffici amministrativi sarà rivisto in tutto il mondo e ridotto del 30% in Germania.

“Nella valutazione dell’Executive Board, il persistente elevato livello di incertezza nel global air traffic apporta aggiustamenti a breve termine all’attuale situazione di mercato inevitabili per il prossimo futuro. Il Board considera l’espansione dei corona tests prima della partenza un prerequisito essenziale per la ripresa della mobilità globale. È possibile eseguire test coerenti, aumentando la sicurezza per i viaggiatori, ed è un’alternativa migliore rispetto alla modifica di regolamenti incoerenti di ingresso e quarantena”, conclude Lufthansa.

