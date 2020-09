Ryanair aggiunge ulteriori 23 voli nazionali ogni settimana

Ryanair ha annunciato oggi che aggiungerà altri 23 voli ogni settimana su 7 rotte nazionali a seguito della domanda da parte dei consumatori italiani. Attraverso questi voli aggiuntivi, Ryanair sosterrà ulteriormente l’economia regionale e il turismo locale.

I voli aggiuntivi saranno operativi dal 9 ottobre 2020.

Bologna – Catania: 22 voli settimanali (+5)

Catania – Roma Fiumicino: 31 voli settimanali (+3)

Catania – Venezia: 15 voli settimanali (+3)

Milano Bergamo – Bari: 14 voli settimanali (+2)

Milano Bergamo – Catania: 18 voli settimanali (+4)

Milano Bergamo – Napoli: 13 voli settimanali (+2)

Milano Bergamo – Palermo: 18 voli settimanali (+4)

Jason Mc Guinnes, Direttore commerciale di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare 23 voli aggiuntivi su 7 rotte nazionali in Italia, a partire dal 9 ottobre 2020. L’Italia è uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese. I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza fino a ottobre 2021 scegliendo tra le più popolari rotte domestiche, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i suoi clienti e l’equipaggio. Per festeggiare, stiamo lanciando una speciale promozione con tariffe disponibili a partire da soli €5 per i viaggi dal 9 ottobre, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di mercoledì (23 settembre). Poiché queste tariffe andranno a ruba rapidamente, consigliamo ai clienti di collegarsi a www.ryanair.com ed evitare di perderle”.

(Ufficio Stampa Ryanair)