News Brevi – 23.09.2020

CON VUELING SI VOLA AD AMSTERDAM IN AUTUNNO – Con Vueling, compagnia aerea parte del Gruppo IAG (International Airlines Group), per tutto settembre ed ottobre è possibile volare da Roma Fiumicino ad Amsterdam Schiphol con collegamenti diretti ogni venerdì e lunedì. Amsterdam, detta anche ‘La Venezia del nord’ per i suoi numerosissimi canali e punti che uniscono le 90 isole che la compongono, è ricca di luoghi di interesse. Vueling offre altissimi standard di sicurezza e igiene su tutti i voli. Insieme alle altre compagnie parte del Gruppo Iberia, applica tutte le raccomandazioni preparate dall’Agenzia Europea per la sicurezza aerea (EASA) in collaborazione con il Centro Europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC). Prima di volare, la compagnia raccomanda a tutti i passeggeri di usufruire del servizio gratuito di check-in online quando possibile. In base alle raccomandazioni dell’EASA (Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea), Vueling ha ridotto al minimo la presenza di bagagli a mano (borsa o valigetta) a bordo, in modo che passeggeri e equipaggio abbiano il minor contatto possibile con loro. Come in tutti i mezzi pubblici, per volare è obbligatorio l’uso delle mascherine e, una volta a bordo, i filtri d’aria degli aerei Vueling rinnovano l’aria ogni 3 minuti, purificandola e miscelandola con aria fresca proveniente dall’esterno. Vueling ha rafforzato anche la pulizia degli interni dei suoi aeromobili, sia in termini di frequenza che di utilizzo dei prodotti indicati da EASA.

ETHIOPIAN AIRLINES RIPRENDE I VOLI PER IL SUD AFRICA E IL MADAGASCAR – Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio in tutto il mondo, Ethiopian Airlines ha continuato a rilanciare i voli internazionali applicando misure supplementari per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale. Nell’ambito del piano di ripresa, Ethiopian annuncia che dal 1° ottobre 2020 riprenderà i voli commerciali di linea per Johannesburg e Città del Capo, Sud Africa e Nosy Be, Madagascar. Mentre i paesi continuano ad aprire i loro confini e ad allentare le restrizioni di viaggio, Ethiopian è pronta ad aumentare le frequenze per soddisfare la domanda, concentrandosi sul benessere dei clienti e del personale. La compagnia serve 117 destinazioni internazionali in cinque continenti e 23 voli domestici in Etiopia. Dall’Italia attualmente opera con cinque frequenze settimanali da Milano, Malpensa e da Roma, Fiumicino per/da Addis Abeba. Già da diversi mesi, Ethiopian ha ripreso i voli verso vari paesi in Africa come Angola, Burkina Faso, Ciad, Camerun, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Gibuti, Guinea, Gabon, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Namibia, Nigeria, Rwanda, Senegal, Seychelles, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Zambia e Zimbabwe. Si consiglia ai viaggiatori di verificare i requisiti d’ingresso nei paesi di destinazione.

ACCORDO TRA CASC E LUFTHANSA TECHNIK SHENZHEN PER COMPONENT SUPPORT – China Aviation Supplies Co. Ltd. (CASC) e Lufthansa Technik Shenzhen hanno recentemente firmato un long-term Total Component Maintenance contract a Pechino. Il contratto estende un comprehensive component maintenance and material support concept per oltre 40 aeromobili Airbus A320 operati da Qingdao Airlines. Durante la cerimonia della firma, entrambe le parti hanno esaminato le precedenti project collaborations sulle Boeing 777, Airbus A350 and A320 fleets e hanno tenuto discussioni approfondite sulla loro futura cooperazione in aviation material support. CASC, partner di lunga data di Lufthansa Technik, fornirà a Qingdao il component management; Lufthansa Technik fornirà Total Component Maintenance (TCM). TCM include un closed-loop component repair and overhaul service per parti selezionate o l’intero aeromobile, con i vantaggi in termini di costi di un per-flight-hour payment. Soprattutto durante l’attuale crisi COVID, questo component support concept garantisce che le flotte delle compagnie aeree partecipanti rimangano altamente affidabili, aiutando gli operatori a evitare esborsi di denaro per il materiale. Quest’ultima aggiunta rende entrambe le parti il più grande component support provider su power-by-the-hour basis nella Cina continentale.

AEROPORTO DI BERGAMO: MODALITA’ DI ACCESSO NOTTURNO AL TERMINAL – Milan Bergamo Airport comunica: “A causa di interventi notturni di sanificazione, in ottemperanza alle misure di prevenzione previste dal protocollo anti-Covid 19, il terminal potrebbe non essere accessibile tra le ore 00.00 e le ore 04.00”.

QANTAS RIVEDE LE PARTNERSHIP SPORTIVE COME PARTE DELLA RISPOSTA AL COVID – Qantas ha rivisto le sue cinque sponsorizzazioni sportive chiave. La revisione ha esaminato come il vettore nazionale potrebbe continuare la sua associazione con i partner esistenti utilizzando in-kind support (ad esempio, voli commerciali e accesso ai Qantas-owned channels for marketing), data la necessità di risparmiare denaro mentre restano in vigore le restrizioni di viaggio. Come risultato della revisione, Qantas continuerà la sua associazione con Cricket Australia e la Football Federation of Australia su in-kind basis nei prossimi 12 mesi, con un’ulteriore revisione in quel momento. Il vettore continuerà anche la sua associazione con l’Australian Olympic Committee e Paralympics Australia, con l’obiettivo di supportare gli atleti ai Giochi di Tokyo riprogrammati nel 2021. Qantas non è in grado di continuare la sua relazione di 30 anni con Rugby Australia oltre la fine di quest’anno solare. Qantas rimane impegnata nel suo lavoro con le comunità indigene e regionali, anche attraverso il suo programma quinquennale di sovvenzioni regionali. Il vettore nazionale continuerà a lavorare a stretto contatto con Tourism Australia e gli enti turistici statali per fornire in-kind support per stimolare il turismo interno con la riapertura dei confini e promuovere l’Australia nel mondo una volta che i viaggi internazionali riprenderanno.

AMERICAN AIRLINES INTEGRA LA SUA MOBILE APP PER UN VIAGGIO SEMPRE PIU’ TOUCHLESS – American Airlines interga le ultime mobile software features nella sua app, per migliorare l’esperienza del cliente. Gli ultimi aggiornamenti della compagnia forniscono ulteriori modi per promuovere un touchless travel journey, tenendo presente la sicurezza dei clienti come parte dell’American’s Clean Commitment. Con l’ultimo customer upgrade all’app American Airlines, la compagnia ha aggiunto due nuove funzionalità: App Clips e widget. I clienti che hanno scaricato l’ultima versione di iOS sui propri dispositivi mobili potranno accedere immediatamente a queste nuove funzionalità. Ampliando il Clean Commitment della compagnia aerea, tutti i clienti di American Airlines hanno ora la possibilità di effettuare il check-in sul proprio dispositivo mobile, anche se non hanno l’app American Airlines. Con App Clips, i clienti possono scansionare un codice QR trovato nella schermata iniziale dell’airport kiosk, che avvierà il processo di check-in sul proprio dispositivo mobile e fornisce una carta d’imbarco digitale. Inizialmente questa funzione sarà disponibile presso i chioschi del Dallas Fort Worth International Airport. American prevede di implementare la funzionalità sulla sua rete in un secondo momento. Con i widget, i clienti riceveranno le ultime notifiche di volo che si trovano nell’app American Airlines come un riquadro nella schermata principale del loro iPhone, rendendole più facili da trovare. “Stiamo tutti utilizzando il nostro dispositivo mobile per tutto in questi giorni”, ha affermato Steven Leist, Vice President Customer Technology di American. “Con queste nuove funzionalità stiamo rendendo le informazioni di volo importanti estremamente facili da trovare e consentendo ai clienti una touchless check-in experience. Anche se un cliente non ha scaricato la nostra app, potrà comunque fare il check-in sul proprio dispositivo mobile e vivere una touchless kiosk experience”.

PRATT & WHITNEY: PRIMO GTF MRO SHOP IN CINA – Pratt & Whitney ha annunciato oggi che amplierà il suo global network of providers che si occupano della manutenzione del motore Pratt & Whitney GTF, per includere Aircraft Maintenance and Engineering Corporation (Ameco). Ameco, una joint venture tra Air China Limited e Lufthansa German Airlines, fornirà engine maintenance per i PW1100G-JM nella sua Beijing-based facility. “Noi, insieme ai nostri colleghi di International Aero Engines, siamo concentrati sull’aggiunta di capacità di livello mondiale per continuare a servire i nostri GTF customers, mentre la engine fleet continua a crescere e emergiamo dalla crisi COVID-19″, ha affermato Dave Emmerling, vice president, Commercial Aftermarket at Pratt & Whitney. “Con Ameco, diamo il benvenuto a un fornitore esperto e capace che è disposto a investire e crescere. La facility di Ameco diventerà il primo GTF MRO network shop in Cina, segnando una pietra miliare significativa, mentre continuiamo a supportare la nostra flotta in crescita e i clienti nella regione”. L’Ameco shop diventerà la quarta struttura in Asia a supportare GTF MRO work, insieme a Pratt & Whitney’s Eagle Services Asia (ESA) in Singapore, IHI e MHIAEL in Japan. La Cina ospita una delle più grandi flotte GTF, comprendente 11 compagnie aeree con 140 aeromobili della famiglia A320neo operativi. “Apprezziamo i nostri rapporti di lunga data con Air China e Ameco”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer at Pratt & Whitney. “Il nostro rapporto con Air China risale al 707 con motore JT3D. La compagnia attualmente opera una flotta di 35 aeromobili della famiglia A320neo con motore GTF. Insieme, ci impegniamo a continuare questa espansione delle offerte di supporto nella regione”.

DELTA ESTENDE I LOYALTY BENEFITS – I soci SkyMiles possono ora godere di una maggiore scelta e controllo sui loro piani di viaggio poiché Delta estende nuovamente i vantaggi fedeltà e aggiunge maggiore flessibilità. “Dagli extended loyalty benefits al miglioramento dei viaggi premio, i clienti ora hanno ancora più flessibilità per i viaggi imminenti e più tempo per usufruire dei vantaggi quando sono pronti a viaggiare di nuovo”, ha affermato Sandeep Dube, Senior Vice President – Customer Engagement and Loyalty e CEO di Delta Vacations. “Ci impegniamo a garantire soprattutto la salute e la sicurezza dei clienti durante i viaggi e questi cambiamenti mostrano come stiamo continuando a trovare nuovi modi per essere lì per loro mentre la pandemia continua”. Per dare ai clienti più tempo per usufruire dei loro vantaggi, Delta sta estendendo i vantaggi ad alcuni Delta SkyMiles American Express Card Members, Delta Sky Club Memberships e altro ancora, raddoppiando le Medallion Status extension e il Medallion Qualification Miles (MQM) rollover annunciati in Aprile.