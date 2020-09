GE Aviation riceve l’Airbus Performance award

GE Aviation ha recentemente ricevuto l’Airbus Best Performer award in Supply Chain & Quality Improvement. Airbus, con sede a Tolosa, ha riconosciuto “sustained performance, strong continuous improvement and a customer-oriented approach” al team di GE Aviation Avionics per le performance del 2019.

“Abbiamo un forte rapporto di collaborazione con Airbus, che richiede standard elevati nella spedizione di prodotti di qualità in tempo e costantemente”, ha affermato Alan Caslavka, president of Avionics for GE Aviation. “Questo premio riconosce l’intero team per aver mantenuto un approccio incentrato sul cliente, agendo rapidamente per risolvere eventuali problemi”.

Il premio si riferisce alla fornitura ad Airbus del datalink control and display unit (DCDU) montato sugli aeromobili Airbus A320 e A330. Prodotto in grandi volumi nello stabilimento di Cheltenham di GE Aviation, il sito ha fornito ad Airbus più di 12.000 DCDU dal 1996.

Abbracciando un transparent customer approach, un portale condiviso tra Airbus e GE Aviation è un prezioso strumento di collaborazione che garantisce che entrambe le parti siano sempre presenti e contemporaneamente guardino gli stessi dati. I dati in tempo reale condivisi sul portale mostrano lo stato della puntualità delle consegne, delle spedizioni, della qualità, della fatturazione e dei resi e le metriche mostrate nel portale vengono continuamente ampliate.

Caslavka ha continuato: “Un ulteriore elemento costitutivo di una relazione aperta è un solido piano di miglioramento aziendale condiviso con Airbus, che può vedere che investiamo nella loro linea di prodotti, nonché nelle persone e nei processi per migliorare continuamente la consegna e la qualità”.

Il GE Lean Laboratory approach ha rivisto sia il prodotto che il processo, alla ricerca di un approccio migliore e più snello. La risk section del piano si traduce nell’identificazione precoce di fattori esterni come la Brexit, su cui nessuna delle parti ha alcun controllo, ma che potrebbe portare a problemi di supply chain. Questo offre la possibilità di fare piani collaborativi per mitigare i fattori esterni prima che diventino significativi.

(Ufficio Stampa GE Aviation)