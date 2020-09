Qatar Airways offre ai passeggeri 100 giorni di connettività a banda larga per celebrare la crescita della propria flotta dotata di Super Wi-Fi

Qatar Airways offre a tutti i passeggeri che saliranno a bordo con la compagnia 100 giorni di connettività Super Wi-Fi gratuita a partire da oggi, per festeggiare l’equipaggiamento con banda larga ad alta velocità su più di 100 dei propri aeromobili.

Dal 25 settembre 2020 e per i prossimi 100 giorni, fino al 2 gennaio 2021, i passeggeri potranno rimanere in contatto con la famiglia, gli amici e i colleghi, gratuitamente utilizzando la connettività Wi-Fi a bordo. Qatar Airways offre al momento il maggior numero di aerei dotati di connettività a banda larga ad alta velocità in Asia, Medio Oriente e Nord Africa.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “In questi tempi difficili Qatar Airways continua a guidare e a innovare, fornendo ai propri passeggeri l’esperienza a cinque stelle che si aspettano dalla Migliore Compagnia Aerea del Mondo. Siamo lieti di offrire la connettività a banda larga ad alta velocità a tutti i nostri fedeli passeggeri per tutta la durata dei loro voli, dalla partenza all’arrivo. Questo non solo mette in evidenza l’eccezionale servizio a cinque stelle di Qatar Airways in un momento in cui altre compagnie aeree utilizzano le attuali sfide del mercato come motivo per ridurre le loro offerte Wi-Fi, ma dimostra anche che la nostra missione di mettere in contatto le persone in tutto il mondo non inizia e finisce solo con i viaggi. Comprendiamo l’importanza, soprattutto negli ultimi mesi, di consentire a tutti di essere sempre in contatto, sia a terra sia durante il volo”.

Più di 100 aeromobili Qatar Airways sono stati dotati del servizio Super Wi-Fi ad alta velocità che utilizza, dal lancio del servizio nel 2018, la pluripremiata tecnologia GX Aviation del fornitore globale di comunicazioni mobili via satellite Inmarsat. I passeggeri di Qatar Airways sui voli dotati di GX Aviation ricevono di solito fino a un’ora di accesso gratuito al servizio Super Wi-Fi, con la possibilità di acquistare l’accesso completo al volo se è necessario più tempo online.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)