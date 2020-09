Il Brazilian Gripen ha concluso il suo primo volo in Brasile

Il 24 settembre il primo Gripen E brasiliano, designato dalla Brazilian Air Force (FAB) come F-39 Gripen, ha concluso il suo primo volo in Brasile. L’aereo è volato dall’aeroporto di Navegantes verso lo stabilimento di Embraer a Gavião Peixoto. La presentazione ufficiale del velivolo è prevista durante l’Aviator’s Day e la cerimonia del Brazilian Air Force Day a Brasilia, celebrata il 23 ottobre.

“L’arrivo del Gripen in Brasile e il suo primo volo sono le pietre miliari del Brazilian Gripen programme. Siamo orgogliosi di questo viaggio insieme a tanti professionisti qualificati e impegnati di entrambi i paesi”, ha affermato Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “Stiamo seguendo il programma di consegna dell’aereo e continuiamo a mantenere il nostro impegno a lungo termine per il Brasile”.

Il presidente e CEO di Embraer Defence & Security, Jackson Schneider, ha evidenziato la portata di questa partnership: “Embraer svolgerà un ruolo di primo piano nell’esecuzione del programma Gripen in Brasile e sarà responsabile di systems development, integration, flight testing, final assembly and delivery dell’aeromobile, a supporto delle operazioni dell’aeronautica militare brasiliana. In termini di trasferimento tecnologico, il programma Gripen è una grande opportunità per aumentare la nostra conoscenza nello sviluppo e nella produzione di aerei da combattimento avanzati”.

Il ministro della Difesa brasiliano, Fernando Azevedo e Silva, ha anche sottolineato l’importanza di condividere le esperienze derivanti dalla cooperazione tra Brasile e Svezia: “Il Gripen aumenta la capacità operativa dell’Aeronautica Militare brasiliana e promuove una partnership che promuove la ricerca e lo sviluppo industriale in entrambi i paesi”.

Per l’Air Force Commander, Lt. Brig. Antonio Carlos Moretti Bermudez, l’arrivo del primo aereo F-39 Gripen è una tappa importante per il progetto: “È un’immensa soddisfazione per l’Aeronautica Militare brasiliana vedere questo velivolo volare sul territorio nazionale. L’F-39 Gripen, il nuovo Brazilian Air Force multi-mission aircraft, sarà la spina dorsale della Fighter Aviation e ribadisce l’impegno della FAB a mantenere la sovranità del Paese e a difendere i ventidue milioni di chilometri quadrati sotto la sua responsabilità”.

Il flight test programme sarà ampliato per includere il Gripen Flight Test Center presso Embraer a Gavião Peixoto, che sarà completamente integrato con il programma di test già in corso presso Saab a Linköping dal 2017. Le attività in Brasile includeranno test del flight control system, environmental control system e test in condizioni climatiche tropicali. Oltre ai test comuni per il Gripen E Programme, in Brasile verranno testate caratteristiche uniche del velivolo brasiliano, come weapons integration e il Link BR2 communication system, che fornisce dati crittografati e comunicazioni vocali tra i velivoli.

Il production aircraft sarà consegnato alla Brazilian Air Force, presso Wing 2 in Anápolis (Goiás State), entro la fine del 2021.

