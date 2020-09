Disponibile il nuovo libro Ivan Anzellotti “Storia di un pilota 2”

È disponibile, in formato ebook e cartaceo, il nuovo libro di Ivan Anzellotti “Storia di un pilota 2 – Dalle low cost alla conquista dell’Est”.

La vita dei piloti è tradizionalmente ammantata di fascino: è facile immaginarsi avventure di volo, soste in località meravigliose, stipendi da favola. La realtà odierna è però molto diversa, come testimonia questo libro – il secondo di una serie – scritto da un pilota con oltre 12.000 ore di volo all’attivo.

Un viaggio attraverso tre nazioni, quattro compagnie aeree e la voglia di andare avanti nella professione del pilota civile, nonostante le difficoltà e gli ostacoli incontrati.

Con stile ironico, l’Autore racconta la sua esperienza negli anni immediatamente precedenti la crisi del Covid-19 e continua la storia del suo primo libro conclusasi con la partenza dal Qatar. Ivan Anzellotti ci porta in Portogallo, Taiwan e Hong Kong narrando le sue mille avventure vissute in Oriente e Nord America, svelando retroscena poco conosciuti di una professione emozionante, ma che recentemente può imporre sacrifici notevoli ai piloti ed alle rispettive famiglie.

La storia è arricchita dalla testimonianza diretta di Maya, moglie dell’Autore, che esprime in prima persona le sue riflessioni sulle scelte che hanno determinato i primi otto anni di vita insieme, dopo il loro matrimonio segreto in Qatar.

Ivan Anzellotti, ex pilota della Guardia di Finanza sui Piaggio P166 DL3, è diventato pilota di linea nel 2000 in Alitalia volando con i McDonnell Douglas MD-80. Con la crisi della compagnia del 2008 ha lasciato l’Italia, si è trasferito prima in Medio Oriente e a Lisbona, lavorando sugli Airbus A320, e successivamente in Asia dove per due anni ha pilotato anche i Boeing 747. È infine ritornato in Europa nel 2020.

In questo libro racconta le sue nuove disavventure in aviazione, dopo le vicende pubblicate nel suo primo volume “Storia di un pilota – Dal funerale di Alitalia alla fuga dal Qatar”.

