Arriva in Canada il primo Airbus C295

Il primo Airbus C295, acquistato dal governo del Canada per il Royal Canadian Air Force (RCAF) Fixed Wing Search and Rescue Aircraft Replacement (FWSAR) project, è arrivato al 19 Wing, Canadian Forces Base Comox, British Columbia, Canada.

L’aereo, designato CC-295 per il cliente canadese, è atterrato nella sua base il 17 settembre ed è il primo dei 16 aeromobili che fanno parte del contratto di dicembre 2016. Il contratto include anche tutti gli In-Service Support elements, training and engineering services, la costruzione di un nuovo training centre a Comox, British Columbia, servizi di manutenzione e supporto.

“Airbus è davvero orgogliosa di poter celebrare questo importante traguardo: l’arrivo del primo dei 16 Fixed Wing Search and Rescue C295 alla Canadian Forces Base Comox. Grazie all’ottima collaborazione con i funzionari canadesi abbiamo superato le sfide poste da COVID-19 e siamo stati in grado di consegnare l’aereo. Nonostante l’attuale pandemia, siamo fiduciosi di raggiungere l’obiettivo del programma di sei consegne entro la fine di quest’anno. Attendiamo con impazienza la nostra continua collaborazione”, ha affermato Dirk Hoke, Airbus Defence and Space Chief Executive Officer, in una dichiarazione video mostrata durante un evento ufficiale tenutosi presso la 19 Wing Comox Air Base.

Airbus ha formalmente consegnato tre aerei fino ad oggi, il secondo dei quali dovrebbe arrivare nel Paese nelle prossime settimane. Le consegne continueranno fino al 2022.

Nella foto, il primo C295 atterra al 19 Wing, Canadian Forces Base Comox, British Columbia (Photo Copyright: Garry Walker).

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Garry Walker / Airbus)