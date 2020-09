Embraer ha ottenuto la certificazione ANAC e FAA del Synthetic Vision Guidance System per i Praetor 500 e Praetor 600

Embraer ha annunciato oggi che il Synthetic Vision Guidance System (SVGS) per i midsize Praetor 500 e super-midsize Praetor 600 business jets ha ottenuto la certificazione dall’autorità per l’aviazione civile del Brasile, Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e l’autorità per l’aviazione civile degli Stati Uniti, la Federal Aviation Administration (FAA). Embraer è il primo OEM a ricevere l’SVGS certification approval.

L’SVGS fornisce ai piloti una percezione dinamica di position, trend and motion, facilitando la transizione all’utilizzo di visual references e consentendo il completamento sicuro di più missioni durante condizioni meteorologiche avverse e lower ceiling approaches. Il sistema consente ai piloti di utilizzare l’aereo fino a una decision height di 150 piedi (SA-CAT I), in contrasto con la regular decision height di 200 piedi, aumentando l’efficienza operativa e consentendo l’accesso a diversi aeroporti durante condizioni meteorologiche avverse e lower ceiling approaches. L’SVGS può essere utilizzato con o senza l’Head-Up Display (HUD) ed è ora disponibile per i nuovi aeromobili e completamente retrofittabile su tutti gli aeromobili Legacy 450, Legacy 500, Praetor 500 e Praetor 600 presso qualsiasi Embraer Owned or Authorized Service Center.

“In Embraer, ci impegniamo a migliorare continuamente i nostri prodotti già leader del settore per offrire la migliore esperienza nella business aviation. Solo due mesi dopo la certificazione della electric pocket door e l’HEPA filter standard, siamo orgogliosi di certificare un’altra innovazione per i Praetor 500 e Praetor 600″, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Grazie al nostro impareggiabile team di ingegneri e alla partnership di livello mondiale con Collins Aerospace, Embraer è orgogliosa di offrire il primo Synthetic Vision Guidance System per la business aviation sui Praetor 500 e Praetor 600, consolidando ulteriormente la loro posizione di midsize business jets più dirompenti e tecnologicamente avanzati nel mercato”.

Indipendentemente dall’Embraer Enhanced Vision System (E2VS), l’SVGS è un’aggiunta opzionale all’acclamato Collins Aerospace Pro Line Fusion flight deck sui Praetor 500 e Praetor 600. L’SVGS può essere installato con o senza E2VS, offrendo una flessibilità ancora maggiore e safety options. Se installato da solo, SVGS consente un’invidiabile situational awareness, senza l’investimento richiesto per E2VS. Se installati insieme, l’efficienza operativa del velivolo è ulteriormente migliorata, consentendo un utilizzo ancora migliore delle short runway performance del Praetor.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)