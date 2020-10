Albastar si aggiudica tre destinazioni del bando di continuità territoriale dell’Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi

Albastar comunica di essere risultato vettore aggiudicatario di tre delle rotte appartenenti al Bando di Continuità territoriale dell’Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, che saranno operate dal prossimo mese di novembre.

Le destinazioni sono Brindisi, Napoli e Parma, che si aggiungono alla programmazione di linea che il vettore ha già in partenza da Trapani Birgi, ovvero Roma, Milano Malpensa e Cuneo.

“Un altro importante risultato raggiunto che potenzia la nostra presenza in Sicilia, diventando il primo vettore all’aeroporto di Trapani Birgi per numero di destinazioni servite e collegamenti offerti”, commenta Giancarlo Celani, Chief Commercial Officer & Deputy C.E.O di Albastar.

Membro IATA con certificazione IOSA, Albastar è una compagnia aerea privata spagnola in possesso dei più elevati standard operativi e di sicurezza. Con stabile organizzazione in Italia dal 2014, il vettore è stato fondato nel 2009 da imprenditori italiani e nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per tour operator, broker, associazioni sportive e clientela individuale, offrendo al mercato un modello di business sempre più flessibile che prevede collegamenti di linea, on-demand e per traffico religioso. Albastar opera con una flotta di cinque B737-800NG configurati a 189 posti in classe unica e un B737-400 configurato a 170 posti in classe unica, che rispettano i più severi e stringenti standard di sicurezza richiesti da EASA.

I voli saranno acquistabili sul sito www.albastar.es non appena espletate le necessarie formalità.

(Ufficio Stampa Albastar – Photo Credits: Albastar)