IATA: downgrade delle previsioni di traffico dopo un’estate non soddisfacente

L’International Air Transport Association (IATA) ha abbassato le sue previsioni di traffico per il 2020 per riflettere una ripresa più debole del previsto, come evidenziato da una fine della stagione dei viaggi estivi non soddisfacente nell’emisfero settentrionale. IATA ora prevede che il traffico per l’intero anno 2020 diminuirà del 66% rispetto al 2019. La stima precedente era di un calo del 63%.

“La domanda passeggeri di agosto ha continuato a essere enormemente depressa rispetto ai livelli normali, con revenue passenger kilometers (RPK) in calo del 75,3% rispetto ad agosto 2019. Questo è solo un leggero miglioramento rispetto alla contrazione annuale del 79,5% a luglio. I mercati interni hanno continuato a sovraperformare i mercati internazionali in termini di ripresa, sebbene la maggior parte sia rimasta sostanzialmente in calo rispetto a un anno fa. La capacità di agosto (in available seat kilometers) è diminuita del 63,8% rispetto a un anno fa e il load factor è precipitato di 27,2 punti, raggiungendo il minimo storico di agosto del 58,5%.

Sulla base dei dati di volo, la ripresa dei servizi di trasporto aereo passeggeri è stata interrotta a metà agosto dal ritorno delle restrizioni governative a fronte di nuovi focolai di COVID-19 in una serie di mercati chiave. Le prenotazioni anticipate di viaggi aerei nel quarto trimestre mostrano che la ripresa dal punto più basso di aprile continuerà a vacillare. Mentre si prevedeva che il calo della crescita anno su anno degli RPK globali si sarebbe moderata al -55% entro dicembre, ora è previsto un miglioramento molto più lento, con il mese di dicembre previsto in calo del 68% rispetto a un anno fa”, afferma IATA.

“Il disastroso andamento del traffico di agosto mette un limite alla peggiore stagione estiva del settore. La ripresa della domanda internazionale è praticamente inesistente e i mercati interni in Australia e Giappone sono effettivamente regrediti di fronte a nuovi focolai e restrizioni ai viaggi. Alcuni mesi fa, pensavamo che un calo della domanda del -63% rispetto al 2019 per l’intero anno fosse il peggiore possibile. Con il triste periodo di punta dei viaggi estivi alle spalle, abbiamo rivisto le nostre aspettative al ribasso al -66%”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

L’international passenger demand di agosto è crollata dell’88,3% rispetto ad agosto 2019, leggermente migliorata rispetto al calo del 91,8% registrato a luglio. La capacità è diminuita del 79,5% e il load factor è sceso di 37,0 punti percentuali, al 48,7%.

Il traffico domestico è diminuito del 50,9% ad agosto. Questo rappresenta un lieve miglioramento rispetto al calo del 56,9% a luglio. La capacità domestica è diminuita del 34,5% e il load factor è sceso di 21,5 punti percentuali, al 64,2%.

“Tradizionalmente, il denaro generato durante l’intensa stagione estiva nell’emisfero settentrionale fornisce alle compagnie aeree un cuscino durante le magre stagioni autunnali e invernali. Quest’anno le compagnie aeree non hanno questa protezione. In assenza di ulteriori misure di soccorso governative e di una riapertura delle frontiere, centinaia di migliaia di posti di lavoro nelle compagnie aeree scompariranno. Ma non sono solo le compagnie aeree e i posti di lavoro delle compagnie aeree a rischio. A livello globale, decine di milioni di posti di lavoro dipendono dall’aviazione. Se i confini non si riapriranno, i mezzi di sussistenza di queste persone saranno a grave rischio. Abbiamo bisogno di un regime concordato a livello internazionale di test COVID-19 prima della partenza per dare ai governi la fiducia necessaria per riaprire le frontiere e ai passeggeri la sicurezza di viaggiare di nuovo in aereo”, ha detto de Juniac.

