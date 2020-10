GE Aviation: nuovo importante passo per il motore T901

GE Aviation, in collaborazione con l’United States Army, ha completato con successo la Critical Design Review (CDR) a luglio per il T901-GE-900, il motore di nuova generazione di GE che equipaggerà per decenni gran parte della rotorcraft fleet dell’esercito.

Nel 2019, l’esercito degli Stati Uniti ha selezionato il motore T901 di GE Aviation per la Engineering and Manufacturing Development (EMD) phase dell’Improved Turbine Engine (ITE) program, per il re-engine della Boeing AH-64 Apache and Sikorsky UH-60 Black Hawk fleet. L’esercito ha anche selezionato il motore da 3.000 shp per il Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) program.

Il CDR è considerato un importante EMD milestone. Prima dell’Engine Systems CDR, sono stati condotti Engine Control System Components (ECSC), Software CDR, nonché numerosi Technical Interchange Meetings (TIM).

I criteri di ammissione al CDR includono la presentazione da parte di GE di oltre 35 prodotti a supporto della revisione e dell’approvazione da parte dell’esercito dei requisiti del T901, analysis and life assessments, programmi, piani di produzione e test.

Sebbene queste revisioni siano generalmente condotte di persona, a causa della pandemia coronavirus sono state condotte virtualmente. Grazie alla collaborazione con l’Army engineering, queste revisioni sono state eseguite con successo e senza problemi da remoto. Il completamento del CDR consente a GE Aviation di andare avanti verso il suo prossimo traguardo critico, il First Engine To Test (FETT) per l’XT901. Il FETT è previsto per il 4QFY21.

GE Aviation continua a compiere passi per accelerare il programma. Rimane fedele all’obiettivo dell’esercito di accelerare i test e la consegna del motore. Un team di circa 250 dipendenti a Lynn, Massachusetts, e Cincinnati, Ohio, continua a eseguire la EMD phadse (Engineering Manufacturing Development) del programma T901.

“Siamo estremamente soddisfatti del teamwork dimostrato dai GE T901 and US Army ITE teams nel raggiungere questo traguardo chiave del programma”, ha affermato Tom Champion, GE T901 Program Director. “Abbiamo iniziato i test sui T901 product configuration components e attendiamo con impazienza i test completi del motore il prossimo anno”.

All’inizio di quest’anno, GE Aviation e l’esercito hanno completato con successo un T901 fit check di un Sikorsky UH-60M Black Hawk e un Boeing AH-64E Apache. Secondo Rich Crabtree, member of the Army’s ITE AH-64E Integration team, il motore “calza come un guanto … proprio come il T700”.

(Ufficio Stampa GE Aviation)