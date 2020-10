News Brevi – 30.09.2020

SWISS SODDISFA I REQUISITI DEL GOVERNO SVIZZERO NEL RIMBORSO DEI BIGLIETTI – Swiss ha completato entro la fine di settembre il trattamento delle richieste di rimborso biglietti che aveva ricevuto dai tour operator svizzeri fino alla fine di luglio, rispettando così un requisito corrispondente della Confederazione Svizzera. Sono state inoltre elaborate e liquidate le richieste di rimborso di clienti diretti risalenti allo stesso periodo. Le richieste di rimborso dei biglietti più recenti continuano ad essere elaborate su base continuativa e ottobre vedrà i tempi di elaborazione coinvolti accorciarsi ulteriormente. SWISS ha elaborato oltre 1,1 milioni di richieste di rimborso dei biglietti nel 2020 e ha emesso rimborsi per un totale di oltre 585 milioni di CHF. Questi vengono ricevuti costantemente poiché i voli devono essere cancellati a causa di nuovi avvisi di viaggio o semplicemente i clienti si trovano nell’impossibilità di viaggiare. In considerazione di ciò, il numero di richieste di rimborso in sospeso continuerà ad evolversi e diminuire gradualmente, ma non sarà completamente eliminato. I tempi di attesa per tali rimborsi, tuttavia, diminuiranno già a ottobre ai livelli usuali sperimentati prima dell’attuale pandemia di coronavirus.

EASA ANNUAL SAFETY CONFERENCE – L’EASA Annual Safety Conference di quest’anno, 4-5 novembre 2020, si concentrerà sulla strada per una ripresa sicura e sostenibile. La conferenza di quest’anno si svolgerà virtualmente. Nella conferenza, EASA cercherà di riunire l’industria per aiutare il processo collettivo di recupero, in modo da unire gli nostri sforzi su un percorso comune verso una ripresa sicura e sostenibile. “Molte organizzazioni si stanno ponendo domande molto difficili in questo momento. La conferenza fornirà una piattaforma per discutere di come possiamo mantenere l’eccellente record di sicurezza del settore aeronautico, abbracciando anche le sfide ambientali che il mondo di oggi ci richiede. Infine, con le persone nel settore dell’aviazione che affrontano così tante sfide personali, affronteremo anche il ruolo di leadership per garantire che la forza lavoro sia seguita, nonostante le sfide che dobbiamo affrontare”.

AMERICAN AIRLINES: PREFLIGHT COVID TEST PER RIAPRIRE I MERCATI INTERNAZIONALI – Nell’ambito di un impegno costante per aiutare a proteggere la salute e la sicurezza dei clienti, ispirare fiducia nei viaggi aerei e far avanzare la ripresa del settore, American Airlines sta collaborando con diversi governi stranieri per iniziare a offrire test preliminari COVID-19 per i clienti che viaggiano verso destinazioni internazionali, a partire dalla Giamaica e alle Bahamas. Il vettore prevede di espandere il programma ad altri mercati nelle settimane e nei mesi a venire. I test possono aiutare ulteriormente la salute e la sicurezza dei clienti, contribuendo nel contempo a riaprire i mercati al turismo. Il programma di test iniziale per la Giamaica inizierà a Miami (MIA) il mese prossimo. American è impegnata con le Bahamas e CARICOM (The Caribbean Community) per espandere il programma in tutti i Caraibi. Presto saranno disponibili anche test preliminari per i viaggi da Dallas-Fort Worth (DFW) alle Hawaii.

KLM CATERING SERVICES ATTIVA ROBOT INNOVATIVI – Alla fine della scorsa settimana, il presidente e CEO di KLM Pieter Elbers ha ufficialmente attivato il nuovo robot per la produzione di pasti in World Business Class presso KLM Catering Services (KCS). KCS è l’unica azienda al mondo a mettere in funzione un tale robot. Il nuovo sistema robotico ridurrà i costi di movimentazione. Ciò servirà a ridurre i costi di produzione aumentando la flessibilità e la centralità del cliente, rendendo più semplice servire una gamma più ampia di prodotti su diversi tipi di vassoi. Sarà anche possibile soddisfare in modo efficiente diverse richieste speciali. Anche il ritmo di produzione raddoppierà rispetto al sistema precedente, ovvero 30.000 pezzi. “Il nuovo robot è stato messo in funzione presso KCS sullo sfondo molto reale del Covid-19. Non avremmo mai potuto immaginare la difficile situazione odierna al momento in cui è stata presa la decisione alcuni anni fa. Incarna un grande pezzo di innovazione e investimento per il futuro. Ora utilizziamo solo una frazione della capacità di 30.000 pasti al giorno. Tuttavia, sono lieto di aver fatto questo passo. Dopotutto, dobbiamo continuare a innovare e guardare al futuro, soprattutto adesso”, afferma Pieter Elbers, Presidente e CEO di KLM.

FINO A 46 MILIONI DI POSTI DI LAVORO A RISCHIO PER LA PANDEMIA – La grave flessione del traffico aereo causata quest’anno dal COVID-19, seguita da una lenta ripresa, si tradurrà in una perdita fino a 46 milioni di posti di lavoro normalmente supportati dall’aviazione in tutto il mondo, secondo i nuovi dati del settore pubblicati. In circostanze normali, l’aviazione e il turismo sostengono 87,7 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo. Oltre 11 milioni di posti di lavoro sono all’interno del settore stesso, impiegati presso compagnie aeree, aeroporti, civil aerospace manufacturers, air traffic management. La chiusura quasi totale del sistema per diversi mesi, così come la natura stop/start della riapertura significa che i viaggi aerei non torneranno ai livelli pre-COVID fino a circa il 2024. L’Executive Director of the cross-industry Air Transport Action Group, Michael Gill, ha dichiarato: “Con l’aspettativa di vedere meno della metà del traffico passeggeri quest’anno rispetto a quanto abbiamo effettuato nel 2019, sappiamo che molti lavori nel trasporto aereo e nell’economia più ampia che si basa sull’aviazione sono a rischio. Alcune aziende stanno già prendendo decisioni difficili, con molti colleghi colpiti dalla recessione. La nostra analisi mostra che fino a 4,8 milioni di posti di lavoro nel settore dell’aviazione potrebbero essere persi entro l’inizio del prossimo anno, una riduzione del 43% rispetto ai livelli pre-COVID. Quando si estendono questi effetti a tutti i lavori normalmente supportati dall’aviazione, 46 milioni di posti di lavoro sono a rischio. Spetta assolutamente ai governi fare tutto il possibile per aiutare il settore a rimettersi in piedi, in modo da poter ripristinare quei posti di lavoro e quell’attività economica”.

L’ICAO COUNCIL PRESIDENT INCORAGGIA SOLIDARIETA’ E ATTENZIONE PER UNA RIPRESA SOSTENIBILE – Nelle sue osservazioni virtuali ai leader del settore presenti all’Air Transport Action Group (ATAG) 2020 Global Sustainable Aviation Forum, Salvatore Sciacchitano, ICAO Council President, ha richiamato l’attenzione su come gli impatti di COVID-19 sulla mobilità globale hanno avuto un impatto tragico sulla vita di centinaia di milioni di persone, uomini e donne economicamente vulnerabili in tutto il mondo, con ulteriori effetti negativi sugli scambi interculturali, sulla pace e la prosperità economica di molte società in via di sviluppo e sviluppate. “Data l’importanza del viaggio aereo per tante delle nostre aspirazioni collettive fondamentali e per la qualità della vita di ogni cittadino globale, i leader dell’aviazione hanno una grande responsabilità su di loro oggi, mentre affrontiamo le minacce esistenziali della pandemia in corso”, ha sottolineato. “Dobbiamo anche riconoscere l’opportunità che questa crisi offre per ricostruire l’aviazione commerciale più verde e più sostenibile, anche in termini di ruolo generale negli impatti sociali e climatici dei viaggi e del turismo internazionali”.

ANA: MODIFICHE AL SERVIZIO SU ROTTE INTERNAZIONALI SELEZIONATE – All Nippon Airways (ANA) cambierà temporaneamente le frequenze di volo da e verso città selezionate. Sulla base delle modifiche al controllo dell’immigrazione, delle misure di quarantena recentemente istituite e delle tendenze della domanda dei passeggeri di ciascun paese a causa dell’impatto diffuso di COVID-19, a novembre sono stati ridotti o sospesi voli per rotte selezionate. ANA continuerà ad adottare misure appropriate e riprenderà le operazioni sulla base delle misure di ingresso e quarantena in vigore in ciascuna destinazione, pur rimanendo consapevole delle esigenze di coloro che cercano di tornare nei loro paesi di origine o delle loro famiglie, nonché di coloro che viaggiano per esigenze di lavoro. Inoltre, ANA si impegna a garantire il comfort e la sicurezza di tutti i suoi passeggeri e dipendenti fornendo ai clienti ambienti puliti e igienici negli aeroporti, nelle lounge e negli aerei a bordo attraverso “ANA Care Promise”, il nostro nuovo standard per i viaggi aerei. Per ulteriori informazioni: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

GE AVIATION SELEZIONATA DA AVX AIRCRAFT COMPANY PER AIRBORNE AND GROUND SYSTEMS OPERATIONS – GE Aviation è stata selezionata da AVX Aircraft Company per fornire un airborne and ground Systems component asset management system per l’U.S. Army Rotorcraft Automated Component Tracking (RACT) program. La soluzione di GE Aviation riporterà planned and unplanned movement dei tracked assets da local aviation units, per garantire una migliore manutenzione e approfondimenti logistici in tutta la flotta, nonché un’accurata disponibilità operativa per i singoli aeromobili. “Integrando il monitoraggio delle parti e i risultati dei calcoli, siamo in grado di fornire un uso più accurato dell’utilizzo e del consumo effettivi delle parti critiche”, ha affermato Christin Rauche, Connected Aircraft executive for GE Aviation. “Ciò consentirà ai military planners di assegnare meglio gli aeromobili per le missioni attuali e future, in base all’health awareness state in tutta la flotta”.

AUSTRIAN AIRLINES: POP UP STORE NEL CENTRO DI VIENNA – D’ora in poi, i popolari articoli della compagnia aerea possono essere acquistati anche nel centro di Vienna. Dopo il successo del rilancio dell’online jet store nell’autunno 2019, la compagnia di bandiera austriaca sta ora vendendo i suoi prodotti in collaborazione con “strictly HERRMANN” a Vienna. “Dato che l’aeroporto internazionale di Vienna purtroppo manca di passeggeri a causa della pandemia, abbiamo deciso con breve preavviso di atterrare nel centro di Vienna”, spiega Amir Aghamiri, “Brand Manager” at Austrian Airlines. “Vogliamo mantenere aperto il Pop Up Store almeno fino al Natale”.

ACCORDO TRA AIRBUS DEFENCE AND SPACE E LE FINNISH DEFENCE FORCES – Airbus Defence and Space Finland e il Finnish Defence Forces Logistics Command hanno firmato un accordo di partnership per lifecycle maintenance and training services a supporto della Finnish Defence Forces situational awareness e dei cyber security systems. Avviata nel 2010, questa cooperazione a lungo termine ha consentito ad Airbus di costruire forti competenze nello sviluppo e nell’integrazione di tecnologie di prim’ordine che aiutano a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in Finlandia. Il nuovo contratto consente una più stretta collaborazione tra le forze di difesa finlandesi e Airbus Defence and Space nel campo della manutenzione e dello sviluppo dei sistemi di difesa nazionali. “Le forze di difesa finlandesi sono un nostro cliente di lunga data. Questo nuovo accordo di partnership è molto importante per noi in quanto dimostra la fiducia in Airbus, nei suoi prodotti e servizi”, commenta Vesa Arkko, Director for Defence solutions in Finland. “Questa partnership riconosce l’importanza del rapporto tra le forze di difesa finlandesi e Airbus in Finlandia, ed è un passo importante nel soddisfare le priorità per il sistema di difesa nazionale, aiutandoci a supportare il cliente ancora meglio”, afferma Jaakko Sirén, Head of Key Accounts Northern Europe, Airbus Defence and Space.