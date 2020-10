News Brevi – 02.10.2020

AER LINGUS: MASSIMA FLESSIBILITA’ E PREZZI VANTAGGIOSI – Aer Lingus ha presentato oggi il suo programma per l’estate 2021, offrendo una vasta gamma di opzioni tariffarie ai propri clienti, che potranno prenotare senza preoccupazioni le sempre tanto attese vacanze estive, e potranno viaggiare in sicurezza e con la massima flessibilità. Con la sua proposta ‘Book with Confidence’, Aer Lingus ha introdotto nuovi modi per garantire ai propri clienti la massima flessibilità nel caso i viaggi programmati dovessero subire modifiche. Per ulteriori informazioni sul programma estivo 2021 di Aer Lingus visitate il sito www.aerlingus.com.

IATA AVVIA UNA RISTRUTTURAZIONE – In un comunicato IATA informa: “IATA è stata profondamente colpita dalla crisi COVID-19. In risposta, all’inizio IATA ha congelato il reclutamento, ridotto drasticamente la spesa e il suo senior management ha adottato tagli volontari allo stipendio. Il 1° ottobre IATA ha proposto una ristrutturazione organizzativa che include una riduzione dell’organico di circa il 22%, in linea con l’entità della perdita di posti di lavoro annunciata da molte delle sue compagnie aeree associate. Ciò costituisce 400 posizioni a livello globale. Circa la metà di questi sono già coperti da posizioni aperte esistenti e partenze volontarie, con il numero di licenziamenti che raggiunge circa 200 negli uffici IATA in tutto il mondo. La ristrutturazione garantirà a IATA una buona posizione per supportare in modo sostenibile i suoi membri mentre lavoriamo per il riavvio del settore dell’aviazione”. IATA opera in 53 giurisdizioni, ognuna delle quali ha regolamenti unici che riguardano la ristrutturazione a cui IATA si conformerà.

BOEING ED ETHIOPIAN AIRLINES PARTNER PER IL LORO 40° HUMANITARIAN DELIVERY FLIGHT – Boeing ed Ethiopian Airlines hanno recentemente lanciato il loro 40° humanitarian delivery flight, quando il nuovo 787-9 Dreamliner della compagnia è partito da Everett, nello Stato di Washington, trasportando più di 20.000 libbre di rifornimenti umanitari. La spedizione sarà distribuita a ospedali, cliniche e enti di beneficenza nella regione di Addis Abeba. “Ethiopian Airlines è stata profondamente coinvolta nel trasporto di forniture COVID-19 critiche per supportare le comunità durante questi tempi difficili e impegnativi”, ha affermato Kagnew F. Asfaw, vice president ET Holidays & Digital Sales, Ethiopian Airlines. “Siamo onorati che Boeing sia in grado di assistere clienti come Ethiopian Airlines mentre trasportano forniture mediche critiche e supportano le loro comunità locali attraverso il programma Humanitarian Delivery Fight, specialmente durante una sfida così significativa come la pandemia COVID-19”, ha affermato Cheri Carter, vice president of Boeing Global Engagement. L’Humanitarian Delivery Flight program è stato lanciato nel 1992 come collaborazione tra Boeing e i suoi clienti per il trasporto di aiuti umanitari in tutto il mondo su aerei appena consegnati con stive altrimenti vuote. Ad oggi, ci sono stati oltre 200 humanitarian delivery flights.

BOEING SVILUPPERA’ UN NEXT-GENERATION SATELLITE SYSTEM PER L’U.S. SPACE FORCE – Boeing ha ricevuto uno dei tre contratti di sviluppo per costruire un satellite payload prototype e sviluppare una nuova architettura di comunicazioni satellitari sicura e resiliente per l’U.S. Space Force Evolved Strategic SATCOM (ESS) program. ESS sarà un sistema di comunicazioni satellitari militari (MILSATCOM). È una componente fondamentale della strategia della U.S. Space Force. Il contratto di sviluppo iniziale di ESS ha un valore di 298 milioni di dollari. I contratti per l’intero sistema ESS dovrebbero essere aggiudicati nel 2025. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con la Space Force per definire un programma rispondente alle esigenze della nostra nazione”, ha detto Troy Dawson, vice president of Boeing Government Satellite Systems. Il sostegno di Boeing alla U.S. government SATCOM mission abbraccia sei decenni e da allora ha incluso programmi che abbracciano air, land and space domains.

PARTNERSHIP TRA IBERIA E BANCO SANTANDER – Per la prima volta in Spagna, Iberia e Banco Santander hanno unito le forze per lanciare una partnership innovativa, un nuovo conto bancario personalizzato a zero commissioni chiamato Santander One Iberia Plus, che è collegato al programma fedeltà Iberia Plus. Santander One Iberia Plus è il primo prodotto finanziario in Spagna ad assegnare Avios (punti frequent flyer che possono essere riscattati per voli e altri prodotti e servizi relativi ai viaggi) per una varietà di transazioni bancarie, come depositi salariali, addebiti diretti, carta di credito pagamenti e stipula di assicurazioni o altri prodotti finanziari offerti dalla banca. I membri di Iberia Plus che aprono conti durante il periodo di lancio riceveranno anche fino a 15.000 Avios per il deposito automatico dei loro stipendi: sono Avios sufficienti per un volo di ritorno da Madrid alle Isole Canarie o quasi tutte le destinazioni europee. “Siamo fiduciosi che questo accordo con Banco Santander contribuirà alla riattivazione delle nostre rispettive attività. Stiamo vivendo una situazione eccezionale in cui abbiamo compiuto uno sforzo enorme per garantire la sicurezza dei nostri clienti, ma mentre torniamo alla normalità abbiamo anche bisogno di soluzioni fantasiose e innovative, e Banco Santander è l’alleato perfetto per aiutare i nostri clienti a recuperare la loro ansia per volare”, ha commentato l’Iberia’s Executive Chairman, Javier Sánchez-Prieto.

LUFTHANSA: OLTRE TRE MILARDI DI EURO RIMBORSATI – Nell’anno in corso, le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno finora rimborsato oltre tre miliardi di euro, per un totale di oltre sette milioni di clienti (al 30 settembre 2020). Il numero di rimborsi di biglietti ancora aperti è sceso a circa 700.000 transazioni, per un valore di circa 350 milioni di euro. Le restrizioni di viaggio in costante cambiamento e le attuali decisioni politiche costringono Lufthansa ad apportare modifiche frequenti e significative agli orari dei voli con breve preavviso. Ciò porta a inevitabili cancellazioni dei voli. Le richieste di rimborso associate vengono elaborate il più rapidamente possibile. Pertanto, il numero di richieste di rimborso aperte continuerà a svilupparsi in modo dinamico, diminuirà ulteriormente nelle prossime settimane, ma non raggiungerà lo zero. Le Lufthansa Group Airlines stanno lavorando continuamente e intensamente per accelerare ulteriormente l’elaborazione. A tal fine, hanno avviato molte misure diverse. Ad esempio, la capacità nei customer centers è stata triplicata e nelle travel agency sales addirittura quadruplicata. Numerosi dipendenti di altri reparti sono stati attivati per fornire supporto e sono stati liberati dallo short-time working. Attualmente, è possibile elaborare circa 1.700 applicazioni all’ora. I clienti possono adattare in modo flessibile i loro piani di viaggio. Tutte le tariffe di Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines possono essere riprenotate tutte le volte che lo si desidera senza costi aggiuntivi. Questo vale in tutto il mondo per nuove prenotazioni su rotte a corto, medio e lungo raggio.

BOMBARDIER: RIORGANIZZAZIONE DEL SENIOR MANAGEMENT IN SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE A PURE-PLAY BUSINESS JET COMPANY – Bombardier ha annunciato oggi di aver avviato il processo di razionalizzazione del suo senior leadership team, durante la transizione a pure-play business jet company. Come parte di questo processo, la Società ha eliminato il ruolo di Bombardier Aviation president e ha annunciato che David Coleal lascerà la Società. “Con la vendita di Bombardier Transportation prossima al completamento, ci stiamo preparando per il nostro futuro come business aviation company”, afferma Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier Inc. “Il nostro obiettivo è creare una società più snella, più agile e orientata al cliente, per cogliere meglio le opportunità di crescita con il nostro industry-leading business jet portfolio. Ciò include la semplificazione della nostra struttura di leadership aziendale”. “Voglio riconoscere e ringraziare David Coleal per i suoi numerosi contributi a Bombardier”, ha continuato Martel. “Ci auguriamo che David continui ad avere successo nei suoi impegni futuri”.

RYANAIR: IL TRAFFICO A SETTEMBRE 2020 – Ryanair Holdings ha rilasciato i dati di traffico del mese di settembre 2020. A settembre Ryanair Group ha trasportato 5,1 milioni di passeggeri (14,1 milioni a settembre 2019, -64%). Come dato Rolling Annual, Ryanair Group ha trasportato 79,9 milioni di passeggeri (150,3 milioni lo scorso anno, -47%). A settembre Ryanair ha operato circa il 53% del normale schedule del mese, con un load factor del 71%.

QATAR AIRWAYS PARTNER DI QATAR CANCER SOCIETY PER LA PREVENZIONE DEL CANCRO AL SENO – Qatar Airways, in collaborazione con Qatar Cancer Society (QCS), celebrerà il mese della sensibilizzazione al cancro al seno con una serie di 30 giorni di ‘Think Pink’ awareness-building activities. Gli sforzi di Qatar Airways e del suo partner si concentreranno sulla sensibilizzazione e sulla prevenzione per le migliaia di dipendenti in tutto il mondo attraverso webinar, screening mammografici gratuiti presso cliniche mediche qualificate ed eventi di raccolta fondi. Le attività ‘Think Pink’ includono il Qatar Airways annual charity bazaar – che si svolgerà in digitale – i cui proventi saranno donati a QCS, un’organizzazione umanitaria dedicata alla prevenzione e alla cura del cancro, nonché all’implementazione della consapevolezza e dei programmi di prevenzione. Qatar Airways coinvolgerà anche i suoi passeggeri e il grande pubblico in attività “Think Pink”, per diffondere la consapevolezza sulla prevenzione e il controllo del cancro al seno e sottolineare l’importanza di uno screening regolare.

BOMBARDIER SUPERA L’OBIETTIVO PER LE POSIZIONI DI STAGE RETRIBUITI – Un anno dopo aver lanciato il suo programma di tirocinio rivisto e ampliato, Bombardier ha annunciato di aver superato l’obiettivo precedentemente annunciato fornendo più di 1.200 stage retribuiti in Canada per l’anno accademico 2019-2020 a studenti di 31 college e università in tutto il Canada. “Siamo estremamente orgogliosi di aver superato il nostro obiettivo di stage per lo scorso anno accademico nonostante un ambiente molto impegnativo”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier Inc. “Il raggiungimento di questo traguardo riflette il continuo impegno di Bombardier a svolgere un ruolo di primo piano nell’istruzione e nello sviluppo della prossima generazione di innovatori e leader aziendali”. Bombardier ha posto come priorità l’assunzione di un gruppo di stagisti che rifletta la diversità che l’Azienda aspira a raggiungere nella sua forza lavoro, con quasi il 40% rappresentato da donne. Bombardier annuncerà il suo nuovo obiettivo di stage per l’anno accademico in corso alla fine di questo mese, mentre lavora per adattare il programma alle sfide associate alla pandemia COVID-19.

ICAO AGGIORNA IL SISTEMA DI REGISTRAZIONE PER GLI AERONAUTICAL AGREEMENTS – L’ICAO Secretary General, Dr. Fang Liu, ha annunciato il lancio ufficiale del nuovo web-based registration system di ICAO per aeronautical agreements and arrangements (WAGMAR). “I paesi hanno l’obbligo ai sensi della Convenzione di Chicago di registrare i loro accordi aeronautici con l’ICAO in modo che possano essere pubblicati”, ha spiegato Liu. “Questi possono includere air services and air transport agreements o accordi per responsabilità di supervisione della sicurezza nel contesto del leasing o del noleggio di aeromobili”. Il nuovo sistema WAGMAR online rappresenta un significativo balzo in avanti in termini di facilità d’uso e funzionalità e dovrebbe migliorare l’efficienza per le parti interessate dell’aviazione. Ad esempio, gli Stati potranno gestire le registrazioni esistenti, creare o modificare accordi e comunicare automaticamente le modifiche con altre parti.