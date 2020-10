Il “Green Recovery” del trasporto aereo è una priorità per i leader del settore

Intervenendo al Global Sustainable Aviation Forum, i leader del settore hanno ribadito che l’azione per il clima a lungo termine dovrebbe essere una priorità insieme alla ripresa economica nei prossimi anni. L’Executive Director of the cross-industry Air Transport Action Group, Michael Gill, ha dichiarato: “Il trasporto aereo è nel mezzo dello shock più profondo della sua storia. Prevediamo una riduzione fino a 4,8 milioni di posti di lavoro nel settore entro la fine dell’anno e un duro colpo alla nostra capacità di connettere il mondo. Tuttavia, poiché prevediamo il ripristino della connettività aerea, dobbiamo anche dare la priorità al nostro progresso ambientale”.

Parlando della necessità di concentrarsi sulla sostenibilità come parte della ripresa a lungo termine del settore dal Covid-19, il Director General of Airports Council International, Luis Felipe de Oliveira, ha dichiarato: “La ripresa del settore dell’aviazione sarà un fattore chiave per la ripresa economica globale. Per garantire che l’aviazione possa continuare a fornire vantaggi economici e sociali, è fondamentale perseguire una ripresa verde e gettare le basi per un’industria prospera e sostenibile a lungo termine. Gli aeroporti sono fondamentali per l’ecosistema dell’aviazione interconnesso e interdipendente. Gli aeroporti e i loro partner nel settore dell’aviazione hanno bisogno del supporto di normative e politiche governative appropriate per facilitare una ripresa verde e spingere per un cambiamento reale”.

Simon Hocquard, Civil Air Navigation Services Organization Director, ha dichiarato: “Il raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità continua ad essere di fondamentale importanza e accadrà solo se tutti i membri del sistema aeronautico faranno la loro parte. Dall’implementazione di nuove procedure operative all’adozione delle più recenti tecnologie, l’ATM industry ha un ruolo importante da svolgere nel miglioramento dell’efficienza dell’aviazione a breve termine, prima che le nuove tecnologie dei velivoli elettrici o i carburanti a zero emissioni di carbonio entrino in funzione”.

Alexandre de Juniac, Director General and CEO of the International Air Transport Association, ha dichiarato: “COVID-19 ha devastato l’industria dell’aviazione. Ma stiamo lavorando duramente per ricollegare il mondo in modo sicuro e sostenibile. Ci impegniamo a spingere noi stessi, i nostri partner e i governi a raggiungere i nostri obiettivi in una ripresa verde. Ma questo non è il momento per più tasse ambientali che puniscono le persone che si ricongiungono con la famiglia o che contribuiscono alla ripresa economica con viaggi di lavoro. Per l’aviazione, le chiavi per combattere il cambiamento climatico rimangono gli investimenti nella compensazione del carbonio, nei combustibili sostenibili e nelle tecnologie verdi”.

Il Chair of the International Coordinating Council of Aerospace Industries Associations, Eric Fanning, ha dichiarato: “I produttori investono miliardi di dollari all’anno per rendere la prossima generazione di aeroplani ancora più efficienti in termini di consumo di carburante, ma l’interruzione del COVID-19 renderà difficile mantenere il livello di investimento in ricerca e sviluppo. Andando avanti, i leader dei governi e del settore devono trovare nuovi modi per collaborare al finanziamento e allo sviluppo di tecnologie innovative che affronteranno il cambiamento climatico”.

