Qatar Airways riconferma il proprio impegno nel garantire ai passeggeri la massima flessibilità in fase di prenotazione

Qatar Airways riconferma il proprio impegno nel garantire ai passeggeri opzioni di prenotazione flessibili disponibili per tutti i biglietti emessi prima del 31 dicembre 2020.

I passeggeri che hanno bisogno di cambiare i loro piani di viaggio, possono: mantenere i biglietti prenotati per un massimo di due anni dalla data di emissione; beneficiare di un numero illimitato di cambi di data; scambiare il proprio biglietto con un voucher di viaggio con un valore aggiuntivo del 10%.

Se i passeggeri hanno subito ripercussioni sui loro piani di viaggio a causa di fattori che esulano dal loro controllo, possono: cambiare la loro destinazione – all’interno dello stesso continente di origine della prenotazione per i soci del Privilege Club Qatar Airways o all’interno dello stesso paese o in un raggio di 500 miglia per i non soci; convertire il biglietto in Qmiles per utilizzarle come preferiscono; chiedere il rimborso del biglietto senza spese aggiuntive.

Le ultime opzioni di riprenotazione di Qatar Airways garantiranno ai passeggeri una tranquillità senza pari. Il vettore nazionale dello Stato del Qatar opera ora oltre 650 voli settimanali verso più di 90 destinazioni, offrendo comode opzioni di viaggio verso un maggior numero di destinazioni in tutto il mondo. Per i termini e le condizioni complete, si prega di visitare il sito https://www.qatarairways.com/it-it/travel-with-confidence.html.

Durante il viaggio, i passeggeri di Qatar Airways possono usufruire dei più elevati standard igienici e delle più recenti misure di sicurezza, sia a bordo che presso l’Hamad International Airport (HIA) di Doha, Qatar.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)