Le compagnie aeree membri di SkyTeam supportano i test rapidi COVID-19 per ripristinare i viaggi aerei internazionali

Con l’industria in un momento di crisi, l’alleanza globale di compagnie aeree SkyTeam sostiene la richiesta della International Air Transport Association (IATA) di test standardizzati COVID-19 prima della partenza. SkyTeam e i suoi 19 membri stanno sostenendo il miglioramento e l’implementazione dei protocolli di test, sia prima della partenza che a destinazione ove necessario, per consentire la riapertura sicura delle frontiere e offrire un’alternativa efficace alle quarantene.

SkyTeam ritiene che i test COVID-19 rapidi, scalabili e affidabili, implementati in collaborazione con le autorità aeroportuali locali e gli enti governativi, forniranno la garanzia necessaria per riaprire i confini offrendo al contempo ai clienti maggiore tranquillità.

“Il volo è il motore dell’economia globale. Con un numero di passeggeri internazionali in calo del 92% rispetto allo scorso anno, c’è un’urgente necessità di promuovere la ripresa del business ripristinando la fiducia dei clienti nei viaggi aerei attraverso una soluzione di test standardizzata a livello globale”, ha affermato Walter Cho, Chairman of the SkyTeam Alliance Board.

Kristin Colvile, SkyTeam CEO, ha dichiarato: “I test sui passeggeri andrebbero a vantaggio non solo dei nostri membri, ma di tutte le compagnie aeree e del settore dei viaggi in generale, fornendo la necessaria chiarezza per ripristinare la fiducia dei consumatori. Si aggiungono alle rigorose misure di pulizia che i membri SkyTeam hanno già implementato nell’ambito del nostro impegno SkyCare & Protect per garantire che il volo sia il più sicuro possibile”.

Test standardizzati e accurati sui passeggeri migliorerebbero ulteriormente l’ampio programma di misure di sicurezza personale implementato dai 19 membri di SkyTeam all’inizio di quest’anno per aiutare a proteggere clienti e dipendenti. SkyCare & Protect è una serie completa di 15 pratiche igieniche e sanitarie, incluse, ma non limitate a: sanificazione più frequente degli aeromobili, filtri HEPA installati sugli aeromobili, coperture facciali obbligatorie per passeggeri e dipendenti, accesso frequente a hand sanitizer stations and wipes, indicatori di distanza e altro ancora.

(Ufficio Stampa SkyTeam)