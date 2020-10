News Brevi – 03.10.2020

EASA: CONTRATTO DI RICERCA FINANZIATO DA HORIZON 2020 SULLA MISURAZIONE DELLE EMISSIONI DEI MOTORI – In base al contribution agreement firmato a marzo 2020, la Commissione Europea ha delegato i fondi Horizon 2020 all’EASA per la gestione delle azioni di ricerca urgenti. A seguito di una procedura di gara aperta, l’Agenzia ha ora firmato il sesto contratto di ricerca nell’ambito di questo accordo con un consorzio guidato da INTA. L’obiettivo di questo progetto è migliorare gli ICAO Annex 16 Volume II engine emissions sampling and measurement requirements e proporre tecniche di misurazione e progettazione più robuste. Il contratto sarà attuato nei prossimi 4 anni. L’EASA funge da autorità tecnica e aggiudicatrice. Il risultato di questa azione di ricerca sarà utilizzato per rafforzare i contributi europei all’ICAO Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) e al Society of Aerospace Engineers International (SAE) Committee E-31 (Aircraft Engine Gas and Particulate Emissions Measurement Committee).

EMIRATES: TRASPORTI PIU’ ECOLOGICI PER I CREW A DUBAI – Emirates ha rivelato che quasi un terzo della sua flotta dedicata di autobus per il trasporto di cabin crew a Dubai opererà ora con biocarburanti, facendo un altro passo avanti nella sua missione ambientale per ridurre le emissioni. Il fornitore di servizi a contratto della compagnia aerea, Al Wegdaniyah, si è impegnato a gestire tutti i viaggi su strada con il biodiesel fornito da Neutral Fuels, uno dei principali produttori di biocarburanti degli Emirati Arabi Uniti, utilizzando olio da cucina usato di provenienza locale come materia prima. Emirates commissiona una flotta di quasi quattro dozzine di autobus nella sola Dubai, per trasportare in sicurezza i cabin crew tra le loro case e il luogo di lavoro, percorrendo una media di 700.000 chilometri in un mese normale. Analogamente alle operazioni in volo, anche la pianificazione delle rotte e degli orari per il trasporto terrestre è un aspetto importante per massimizzare l’efficienza dei trasporti e ridurre le emissioni. Il risparmio stimato di anidride carbonica derivante da questa iniziativa è di 75.000 kg all’anno e la compagnia aerea continua a collaborare con gli altri fornitori di servizi di trasporto per estendere questa iniziativa a tutta la flotta di trasporto. L’uso di biocarburanti riduce i gas serra e altri inquinanti e il cambiamento può essere fatto facilmente perché il passaggio dai combustibili fossili ai biocarburanti non richiede alcuna modifica ai motori diesel. Inoltre, Emirates sta attualmente testando l’uso di autobus elettrici nel Dubai International Airport, per trasportare i crew tra il terminal e l’aereo.

AMERICAN ESTENDE IL PREFLIGHT COVID-19 TESTING PROGRAM AI PASSEGGERI VERSO IL COSTA RICA – All’inizio di questa settimana American ha annunciato il suo preflight coronavirus (COVID-19) testing program per i clienti che viaggiano verso destinazioni internazionali e alle Hawaii. Il lancio iniziale, previsto per il 15 ottobre per i passeggeri che viaggiano dall’hub della compagnia Dallas-Fort Worth International Airport (DFW) alle Hawaii, includerà ora anche i passeggeri che viaggiano in Costa Rica. Nelle prossime settimane, la compagnia aerea prevede di lanciare un programma di test presso il suo hub Miami International Airport (MIA) per i passeggeri che viaggiano in Giamaica, Bahamas e Costa Rica. American sta anche lavorando con CARICOM, un raggruppamento integrato di 20 paesi caraibici, per espandere il programma ad altri mercati nella regione.

IATA: URGONO ALTERNATIVE ALLA QUARANTENA IN US – IATA ha espresso forte preoccupazione per la continua esistenza di regimi di quarantena all’arrivo imposti dai governi statali negli Stati Uniti, tra cui New York e Hawaii. IATA ha sollecitato l’implementazione di regimi di test COVID-19 prima della partenza, in modo che gli stati possano eliminare i requisiti di quarantena. “Le quarantene di arrivo obbligatorie per i viaggiatori aerei hanno lo stesso effetto della chiusura definitiva delle frontiere. Esistono modi migliori per proteggere i cittadini durante la crisi COVID-19. Invece di implementare quarantene all’arrivo che distruggono i posti di lavoro, gli stati dovrebbero incoraggiare il governo federale a collaborare con altri governi per implementare i test pre-partenza. Ciò manterrà le persone al sicuro e affronterà la necessità vitale di rilanciare economie locali in difficoltà e proteggere i posti di lavoro che dipendono da visitatori stranieri e internazionali”, ha affermato Peter Cerdá, IATA’s Regional Vice President for The Americas.

DELTA A SUPPORTO DELL’INCLUSIONE E DELL’EQUITA’ – Questo ottobre segna la 75° osservanza dell’U.S. National Disability Employment Awareness Month, che celebra i lavoratori americani con disabilità e ricorda ai datori di lavoro l’importanza di pratiche di assunzione inclusive. Quest’anno, Delta è stata premiata come “Best Place to Work for Disability Inclusion” per il quinto anno consecutivo dal Disability Equality index. “La nostra più ampia attenzione alla diversità, all’equità e all’inclusione, questo mese richiama la nostra attenzione verso la creazione di un mondo e di un luogo di lavoro più inclusivi e accessibili a tutti”, ha affermato Keyra Lynn Johnson, Chief Diversity & Inclusion Officer, Delta. Delta si impegna a migliorare costantemente le opportunità sia per i dipendenti che per i clienti.

DELTA SOSTIENE LA BREAST CANCER RESEARCH FOUNDATION – Ogni ottobre, Delta raccoglie fondi per sostenere progetti di ricerca attraverso la Breast Cancer Research Foundation. Dall’inizio della partnership nel 2005, Delta ha raccolto oltre 19 milioni di dollari e finanziato 76 progetti di ricerca. Quest’anno, gli eventi e le iniziative sono diversi poiché la compagnia lavora per supportare BCRF durante una pandemia. Delta ha adattato le iniziative annuali di raccolta fondi BCRF per aderire alle linee guida sulla sicurezza stabilite dai partner medici. Questo è il quindicesimo anno che Delta sostiene BCRF, un’organizzazione senza scopo di lucro impegnata a raggiungere la prevenzione e una cura per il cancro al seno. Fondata nel 1993 da Evelyn H. Lauder, la Breast Cancer Research Foundation è il più grande finanziatore privato della ricerca sul cancro al seno nel mondo.