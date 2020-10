Milestone diventa il primo leasing customer per l’elicottero multi-missione Airbus H160

Milestone Aviation e Airbus Helicopters hanno concordato di includere sei elicotteri Airbus H160 nel portafoglio ordini di Milestone. Gli elicotteri saranno destinati a una serie di missioni, tra cui il trasporto offshore e emergency medical services (EMS). La prima consegna è prevista nel 2023.

“L’annuncio di oggi ci vedrà migliorare il nostro portafoglio ordini per includere l’H160, che riteniamo sarà un attore importante nel mercato negli anni a venire. È un velivolo versatile e multi-missione, con l’opportunità di essere utilizzato in una serie di scenari, in particolare al servizio delle operazioni EMS. Sarà un’aggiunta preziosa alla nostra flotta e stiamo già discutendo con gli operatori per mettere in servizio il velivolo non appena disponibile”, ha affermato Pat Sheedy, CEO di Milestone.

“Siamo orgogliosi che un cliente di lunga data come Milestone rinnovi ancora una volta la sua fiducia negli elicotteri Airbus. Sono convinto che il livello di innovazione che l’H160 porta sul mercato, sia che si tratti del comfort dei passeggeri, dell’assistenza avanzata al pilota o della sua competitività, grazie alla sua maggiore efficienza nei consumi e al maintenance eco-system semplificato, lo renderà una risorsa preziosa per le loro operazioni”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters.

Con 68 brevetti, l’H160 integra le ultime innovazioni tecnologiche di Airbus Helicopters volte a fornire ai passeggeri un comfort superiore, grazie alle Blue Edge blades con impatto acustico ridotto e all’ottima visibilità esterna sia per i passeggeri che per i piloti, oltre alle caratteristiche di sicurezza aggiuntive fornite dalle funzioni di assistenza al pilota di Helionix. Le dimensioni compatte dell’elicottero saranno un ulteriore vantaggio per l’atterraggio su piattaforme petrolifere e su eliporti ospedalieri.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Lloyd Horgan/Airbus)