Completata con Asiana Airlines la prima A350 cabin to cargo conversion con Airbus Service Bulletin

Asiana Airlines è diventata la prima compagnia aerea al mondo a applicare la soluzione Airbus per convertire una A350 passenger cabin per trasportare merci. Questa soluzione, Airbus Service Bulletin (SB) n. SB 25-P170, è stata sviluppata in stretta collaborazione tra Airbus, European Union Aviation Safety Agency (EASA) e Asiana.

L’A350 modificato è stato messo in servizio nell’ultima settimana di settembre sulla rotta Seoul-Los Angeles, trasportando apparecchiature informatiche ed elettroniche, nonché esportazioni di e-commerce come abbigliamento.

Da ottobre l’aereo servirà altre rotte ad alta richiesta, tra cui Seoul-Ho Chi Minh. Il progetto ha richiesto la sostituzione di 283 economy seats con cargo pallets sul pavimento della cabina per fissare saldamente i carichi. La two-week modification aumenta la capacità cargo dell’aeromobile di altre cinque tonnellate, fino a 23 tonnellate. In mezzo all’impatto globale del COVID-19 sull’industria aeronautica, Asiana sta perseguendo una risposta attiva verso l’utilizzo della capacità di trasporto merci della sua passenger airliner fleet, per espandere la sua cargo capacity.

“Abbiamo preso la decisione di modificare l’aeromobile dopo un attento esame della sua capacità di garantire la sicurezza e aumentare la redditività. Le cargo sales sono diventate una parte importante dell’attività della compagnia aerea durante la situazione COVID-19 e faremo vari sforzi per il segmento”, ha detto Kim Kwang-seok, Senior Executive Vice President of Cargo Business, Asiana.

Dall’inizio del COVID-19, EASA ha emesso exemption guidelines per le compagnie aeree riguardo il trasporto di merci mediche e urgenti. Airbus ha poi lavorato con EASA per sviluppare un SB per la modifica degli aerei passeggeri, adottato da Asiana. Una volta che l’SB è stato concesso, l’Airbus service team sul campo in Corea del Sud ha contribuito a facilitare le discussioni tra l’Airbus Flight Ops Support team in Singapore e i suoi Flight Ops Support and Engineering Support teams basati a Tolosa.

Rispetto a caricare merci sui sedili, la Airbus SB solution – annunciata nell’aprile di quest’anno (leggi anche qui) – facilita le operazioni di carico e scarico, oltre a ridurre l’usura dei sedili stessi. Altri importanti vantaggi per le compagnie aeree includono la sicurezza aggiuntiva di una robusta fire protection e la 9g load restraint capability, per impedire che qualsiasi cosa si sposti durante il volo. Il suo scopo include la rimozione di sedili e IFE (intrattenimento in volo), l’installazione di cargo pallets e degli associati safety equipment, oltre alla reinstallazione degli elementi originali della cabina passeggeri per tornare alle operazioni passeggeri. L’SB approach sarà valido anche al di là della pandemia COVID-19.

“Ci congratuliamo con Asiana Airlines per essere diventato il primo operatore a convertire un A350 utilizzando la soluzione di Airbus. Durante questi tempi difficili, siamo rincuorati nel vedere i nostri airline partners muoversi agilmente per soddisfare le loro esigenze. Airbus resta impegnata a supportare le nostre compagnie aeree partner fornendo soluzioni alle loro nuove esigenze”, ha affermato Anand Stanley, Airbus Head of Region, Asia-Pacific.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)