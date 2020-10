Airbus Corporate Jets lancia l’ACJ TwoTwenty business jet

Airbus Corporate Jets ha lanciato il nuovo ACJ TwoTwenty business jet, creando un segmento di mercato completamente nuovo denominato “Xtra Large Bizjet”. Questa offerta include per la prima volta una grande disponibilità di varianti di cabina che risponde alle diverse esigenze delle heavy and long-range business jet categories.

“Siamo orgogliosi di estendere la famiglia di prodotti ACJ con il lancio di ACJ TwoTwenty. L’aereo combina range intercontinentale, spazio personale impareggiabile e comfort per tutti i passeggeri. Quest’ultima piattaforma tecnologica offre un’economia imbattibile e un’affidabilità senza pari”, ha affermato Benoit Defforge, President ACJ. “Sulla base del suo interessante market appeal, vediamo una domanda promettente per questo velivolo nel crescente business jet market”.

Pur occupando lo stesso parking space e potendo decollare dagli stessi aeroporti dei business jet della concorrenza, l’ACJ TwoTwenty offrirà una cabina tre volte più spaziosa, ma con costi operativi ridotti di un terzo, grazie alle elevate performance della Airbus A220 Family di cui trarrà vantaggio. L’A220 è l’aeromobile più silenzioso, pulito ed ecologico della sua categoria, con un’impronta acustica ridotta del 50% rispetto agli aeromobili della generazione precedente e un consumo di carburante del 25% inferiore.

L’ACJ TwoTwenty presenta un design pulito, derivante dall’Airbus A220-100, caratterizzato da materiali innovativi e tecnologie avanzate. La cabina offrirà il doppio della connettività rispetto alla concorrenza, un sistema Wi-Fi in tutta la cabina e le ultime innovazioni come ad esempio electro-chromatic windows and LED lighting.

L’ACJ TwoTwenty avrà un range incrementato che permetterà all’aeromobile di volare fino a 5.650 nm/10.500 km (oltre 12 ore di volo) e quindi collegare, ad esempio, Londra a Los Angeles, Mosca a Giacarta, Tokyo a Dubai o Pechino a Melbourne, a beneficio dell’intero Programma A220.

Comlux, con un ACJ-approved completion center a Indianapolis (Stati Uniti) e una riconosciuta esperienza nell’allestimento e nella modernizzazione degli interni VIP, è stato selezionato come partner esclusivo e allestirà le prime 15 cabine dell’ultimo aeromobile aggiunto all’ACJ programme. Usufruendo della lunga esperienza di Comlux nell’utilizzo di business jet e nell’allestimento di cabine, il suo team altamente qualificato collabora con Sylvain Mariat, Head of Creative Design di Airbus Corporate Jets, che è rinomato per aver creato esperienze di volo particolarmente innovative.

Dotato di una ineguagliabile superficie pari 73 m2 divisa in sei vasti spazi VIP, l’ACJ TwoTwenty offre una serie di selezionate finiture interne e arredi artigianali. La cabina permetterà a un massimo di 18 passeggeri di lavorare, dialogare, cenare e rilassarsi a loro discrezione grazie alla versatilità della cabina e alle opzioni che si adattano alle loro esigenze e ai loro gusti, seguendo lo slogan “Reimagine your place in the sky…”

Airbus Corporate Jets utilizza tutto il suo know-how nella progettazione di cabine in questo nuovo aeromobile, anche grazie all’esperienza acquisita attraverso la fornitura di 90 soluzioni di cabina chiavi in mano a clienti estremamente esigenti in tutto il mondo negli ultimi decenni.

Airbus supporta più di 500 vettori e clienti di business jet attraverso una delle reti di assistenza più grandi al mondo, che offre anche servizi su misura adattati alle esigenze dei business jet.

Più di 200 Airbus corporate jets sono operativi in tutti i continenti, inclusa l’Antartide.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)