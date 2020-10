Airbus Corporate Jets si aggiudica i primi sei ordini per l’ACJ TwoTwenty

Airbus Corporate Jets ha siglato i primi ordini per l’ACJ TwoTwenty (leggi anche qui), per un totale di sei aeromobili dalla sua presentazione. Comlux ha annunciato di aver effettuato un ordine per due aeromobili, mentre altri quattro jet sono stati ordinati da clienti che desiderano rimanere anonimi. L’entrata in servizio del primo ACJ TwoTwenty di Comlux Aviation è prevista per l’inizio del 2023.

Il nuovo ACJ TwoTwenty sarà caratterizzato da un interno di cabina VIP di fascia alta, proposta da un catalogo di cabine flessibili da cui Comlux ha selezionato la business e la guest lounge, nonché uno spazio per l’intrattenimento e una suite privata, comprensiva di un bagno. La cabina, pensata per “Reimagine your place in the sky…”, sarà dotata di ampie poltrone completamente reclinabili, un letto king size, una doccia, un sistema di umidificazione per il benessere a bordo e una connettività all’avanguardia.

“Siamo orgogliosi di essere il cliente di lancio del nuovo membro della famiglia Airbus, l’ACJ TwoTwenty, e il partner selezionato per allestire la cabina nel nostro completion center a Indianapolis. Abbiamo collaborato con ACJ e condiviso la nostra lunga esperienza nell’operare e completare tutti i tipi di aeromobili, per consentire al nuovo Bizjet di offrire più comfort e le ultime innovazioni di cabina disponibili nel settore”, ha affermato Richard Gaona, Executive Chairman & CEO Comlux, Comlux. “Grazie alla combinazione unica di range intercontinentale, comfort, spazio extra ed economia seconda a nessuno, siamo convinti che l’aereo sarà un vincitore nel business aviation market”.

“Siamo onorati di vedere il nostro cliente di lunga data Comlux diventare il cliente di lancio del nostro nuovo ACJ TwoTwenty, nonché il nostro partner per il completamento della cabina del programma”, ha affermato Benoit Defforge, President ACJ. “Il nostro nuovo Extra Large Bizjet completerà perfettamente il portafoglio di Comlux e siamo convinti che l’aereo diventerà una flagship addition alla loro flotta”.

Airbus supporta più di 500 vettori e clienti di business jet attraverso una delle reti di assistenza più grandi al mondo, che offre anche servizi su misura adattati alle esigenze dei business jet.

Più di 200 Airbus corporate jets sono operativi in tutti i continenti, inclusa l’Antartide.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)