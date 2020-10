IATA: la crisi di cassa minaccia le compagnie aeree

IATA ha avvertito che l’industria del trasporto aereo brucerà 77 miliardi di dollari in cash durante la seconda metà del 2020 (quasi 13 miliardi di dollari al mese o 300.000 dollari al minuto), nonostante il riavvio delle operazioni. La lenta ripresa dei viaggi aerei vedrà l’industria aerea continuare a bruciare denaro contante a un tasso medio compreso tra $5 e $6 miliardi al mese nel 2021.

IATA ha invitato i governi a sostenere il settore durante la prossima stagione invernale con ulteriori misure di soccorso, compreso un aiuto finanziario che non aggiunga ulteriore debito al bilancio già fortemente indebitato del settore. Ad oggi, i governi di tutto il mondo hanno fornito 160 miliardi di dollari di sostegno, inclusi aiuti diretti, sussidi salariali, sgravi fiscali per le società e sgravi fiscali specifici per l’industria, comprese le tasse sul carburante.

“Siamo grati per questo sostegno, che mira a garantire che l’industria del trasporto aereo rimanga vitale e pronta a ricollegare le economie e sostenere milioni di posti di lavoro nei viaggi e nel turismo. Ma la crisi è più profonda e più lunga di quanto chiunque di noi avrebbe potuto immaginare e i programmi di supporto iniziali si stanno esaurendo. Oggi dobbiamo suonare di nuovo il campanello d’allarme. Se questi programmi di supporto non vengono sostituiti o estesi, le conseguenze per un settore già zoppicante saranno disastrose”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

“Storicamente, la liquidità generata durante l’alta stagione estiva aiuta a supportare le compagnie aeree durante i mesi invernali più magri. Sfortunatamente, la disastrosa primavera e l’estate di quest’anno non hanno fornito alcun cuscino. In effetti, le compagnie aeree hanno bruciato denaro per tutto il periodo. Senza un calendario da parte dei governi per la riapertura delle frontiere senza quarantene che uccidono i viaggi, non possiamo fare affidamento su un rimbalzo delle festività di fine anno per fornire un po’ di denaro extra, per portarci avanti fino alla primavera”, ha detto de Juniac.

Il cash drain è proseguito durante i mesi estivi e il settore non dovrebbe diventare positivo per la liquidità fino al 2022.

Le compagnie aeree hanno intrapreso ampie misure di auto-aiuto per ridurre i costi. Ciò include il parcheggio di migliaia di aeromobili, il taglio delle rotte e di qualsiasi spesa non critica e il licenziamento di centinaia di migliaia di dipendenti esperti.

“Serve il sostegno dei governi per l’intero settore. L’impatto si è diffuso su tutta la travel value chain, compresi i nostri partner aeroportuali e le infrastrutture di navigazione aerea che dipendono dai livelli di traffico pre-crisi per sostenere le loro operazioni. Gli aumenti dei tassi sugli utenti del sistema per colmare il divario rappresenterebbero l’inizio di un circolo vizioso e spietato di ulteriori pressioni sui costi e ridimensionamenti. Ciò prolungherà la crisi per il 10% dell’attività economica globale che è legata ai viaggi e al turismo”, ha affermato de Juniac.

In un recente sondaggio IATA, circa due terzi dei viaggiatori hanno già indicato che rinvieranno il viaggio fino a quando l’economia generale o la loro situazione finanziaria personale si stabilizzeranno. “L’aumento del costo del viaggio in questo momento delicato ritarderà il ritorno al viaggio e manterrà il lavoro a rischio”, ha detto de Juniac.

Secondo gli ultimi dati dell’Air Transport Action Group, la grave flessione di quest’anno, combinata con una lenta ripresa, minaccia 4,8 milioni di posti di lavoro nell’intero settore dell’aviazione. Poiché ogni lavoro nel settore dell’aviazione ne sostiene molti di più nell’economia più ampia, l’impatto globale è di 46 milioni di potenziali perdite di posti di lavoro e 1,8 trilioni di dollari di attività economica a rischio.

(Ufficio Stampa IATA)