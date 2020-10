Leonardo ed ENAV: intesa per definire soluzioni innovative per un utilizzo più efficiente degli elicotteri nello spazio aereo civile

Modernizzare e rendere più sicuro, efficiente e sostenibile l’impiego degli elicotteri e l’utilizzo dello spazio aereo sfruttando le più avanzate tecnologie dedicate alla navigazione. È questo uno degli obiettivi della Lettera d’Intenti (LoI), firmata da Leonardo ed ENAV, che avvia una collaborazione finalizzata ad offrire agli operatori di elicotteri prodotti e servizi nel campo della navigazione strumentale avanzata contribuendo a rinnovare anche le infrastrutture collegate. Un impegno, quindi, per il potenziamento di una risorsa fondamentale per il Paese.

Si tratta di una collaborazione all’insegna dell’innovazione e che, attraverso la Lettera d’Intenti, unisce le capacità industriali di Leonardo nella progettazione, industrializzazione, fornitura e supporto di elicotteri moderni e performanti e l’expertise di ENAV nello sviluppo e gestione dello spazio aereo in Italia e all’estero.

L’accordo consentirà ai due partner di definire e fornire soluzioni integrate e di assoluta eccellenza, a operatori privati e istituzionali in Italia e all’estero, dando vita a un’iniziativa unica oggi a livello internazionale, contribuendo anche agli obiettivi del Paese in termini sostenibilità, digitalizzazione e sicurezza delle infrastrutture critiche italiane, di cui entrambe i partner sono stakeholder fondamentali.

Attualmente, infatti, le infrastrutture a servizio della navigazione aerea, in particolare le procedure di volo e la definizione degli spazi aerei, sono concepite e realizzate per supportare principalmente le operazioni di velivoli ad ala fissa, limitando le potenzialità e la versatilità nello spostamento offerte dall’ala rotante. Gli elicotteri, proprio per loro caratteristiche intrinseche, hanno grande flessibilità e un maggior grado di libertà di manovra rappresentato, tra l’altro, dalla capacità di decollo e atterraggio verticale e dal volo stazionario.

Gli elevati standard certificativi degli elicotteri di Leonardo, con i loro sistemi ed equipaggiamenti avanzati, rendono già oggi possibile lo sviluppo e l’uso di procedure di volo conformi ai moderni requisiti della cosiddetta Performance Based Navigation (“PBN”) a supporto delle diverse fasi del volo ed ENAV è all’avanguardia, già da anni, nella progettazione di procedure PBN sia su ala fissa che su ala rotante.

Le procedure di volo PBN, implementate tramite la navigazione satellitare avanzata, contribuiscono in modo significativo all’ottimizzazione dell’uso dello spazio aereo. Esse infatti garantiscono un incremento della sicurezza delle operazioni di volo grazie alla più elevata precisione nella navigazione e nelle procedure di avvicinamento e atterraggio, fondamentale in particolare in condizioni meteo complesse, affiancando o superando i più tradizionali sistemi basati su stazioni a terra (le cosiddette “radioassistenze”).

Le procedure PBN permettono inoltre di ridurre le emissioni inquinanti e l’impatto acustico grazie a rotte dedicate e maggior efficienza. Trasporto passeggeri, elisoccorso, operazioni di protezione civile, sorveglianza e antincendio in tutte le condizioni meteo, di giorno e di notte, sono tra i principali ambiti applicativi che possono avvantaggiarsi di questo avanzamento tecnologico. La sua implementazione e diffusione produce benefici significativi per la sicurezza del volo, la tutela del patrimonio ambientale, la flessibilità, rapidità ed efficacia degli interventi a supporto della popolazione, la maggior efficienza dei servizi di trasporto.

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato: “Con questa iniziativa confermiamo il nostro impegno per contribuire alla crescita e alla competitività del Paese attraverso il potenziamento di un’infrastruttura critica, come appunto i nostri cieli e i sistemi e le regole che ne definiscono l’utilizzo. Lo facciamo introducendo innovazioni, digitalizzazione e procedure che ci avvicineranno sempre più ai futuri scenari di ‘urban air mobility’ grazie alla continua innovazione nel campo della navigazione, che integra le nostre competenze nell’elicotteristica e le relative tecnologie che aumentano la sicurezza del volo, nei sistemi per il controllo del traffico aereo e nelle tecnologie spaziali. Una soluzione integrata che produrrà benefici per la mobilità, la sicurezza, la tutela ambientale e i servizi alle persone. L’Italia, con le sue eccellenze industriali e tecnologiche conferma il proprio contributo al percorso intrapreso dall’Europa in questo settore con progetti come SESAR e può essere sempre più un punto di riferimento a livello internazionale”.

Paolo Simioni, Amministratore Delegato di ENAV, ha dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi di questa intesa che dimostra la capacità dell’industria aeronautica nel fare sistema e creare sinergie al fine di garantire la crescita del settore, contribuendo a modernizzare i sistemi per rendere il volo sempre più efficiente e sicuro. Lo spazio aereo è una infrastruttura fondamentale per la crescita economica italiana ed internazionale. Per tale ragione stiamo investendo in innovazioni tecnologiche che siano anche sostenibili da un punto di vista ambientale. Leonardo ed ENAV sono due realtà strategiche per lo sviluppo tecnologico e infrastrutturale del settore e questa partnership è un’ulteriore conferma dell’eccellenza tecnologica e della qualità delle persone di ENAV. Sono certo che questa collaborazione darà ad entrambe un vantaggio competitivo sui mercati esteri”.

