In ottobre la compagnia aerea lettone airBaltic celebra il 25° anniversario. Considerando l’esperienza acquisita negli anni e la situazione attuale, airBaltic onora questo traguardo rivedendo la vision, la mission e i core values sulla base di un sondaggio condotto tra clienti, colleghi, opinion leader e partner.

Martin Gauss, amministratore delegato di airBaltic, ha dichiarato: “Anche in tempi come questi è importante riflettere sul nostro lavoro negli anni e vedere come ci siamo evoluti. Questo è il motivo per cui ora stiamo introducendo vision, mission e core values rivisti, nell’ottica di un forte impegno per il futuro. Siamo grati ai nostri dipendenti, passeggeri e partner per essere stati con noi insieme in questo viaggio per 25 anni. Siamo qui per adempiere alla nostra missione di garantire la connettività tra gli Stati baltici ed il mondo con un contributo economico significativo. Inoltre, la nostra vision rivista prevede che airBaltic diventi un vettore sostenibile nel mercato dell’aviazione dell’UE, pur mantenendo un percorso di crescita continua ed un innovativo miglioramento nell’esperienza dei passeggeri, catalizzando lo sviluppo degli Stati baltici come centro d’affari e hub turistico in Europa”.

I tre core values rivisti di airBaltic sono: We deliver, con l’impegno a fornire la massima qualità in tutte le aree operative, con un viaggio sicuro, puntuale e agevole per i clienti; We care, per costruire rapporti duraturi con i passeggeri, anticipando le loro esigenze e offrendo il miglior servizio possibile, sempre con focus sulla sostenibilità; We grow, con innovazione e crescita per essere sempre un passo avanti.

Ottobre è il mese dell’anniversario di airBaltic perché il 1° ottobre 1995 il vettore ha avviato le operazioni commerciali effettuando il primo volo da Riga a Stoccolma con un SAAB 340.

