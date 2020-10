Rolls-Royce introduce una nuova SelectCare service option

Rolls-Royce sta introducendo una nuova opzione SelectCare, SelectCare Repair, per completare la sua gamma esistente di servizi di assistenza per le compagnie aeree che utilizzano aeromobili Airbus A330 con motore Trent 700. Questa espansione del portafoglio di servizi offre una maggiore scelta per i clienti e significa che ora sono disponibili due distinte opzioni di servizio SelectCare.

SelectCare Repair – Anche i motori più affidabili possono richiedere shop visits tra le manutenzioni programmate, a causa dell’ingestione di oggetti estranei o di guasti ai componenti. La nuova SelectCare Repair service option copre queste “check and repair” shop visits con una tariffa dollar-per-engine-flying-hour. Non vi è alcun limite al numero di shop visits idonee o al costo di ogni singola shop visit, quindi i clienti godono di un elevato grado di certezza dei costi.

SelectCare Refurb – Questa opzione di servizio fornisce ai clienti la prevedibilità dei costi per i major scheduled engine shop visit events che si verificano in genere ogni 4-5 anni.

SelectCare Repair e SelectCare Refurb sono servizi complementari. I clienti possono scegliere di prendere insieme entrambe le opzioni di servizio o scegliere una sola opzione di servizio e gestire le loro engine shop visits rimanenti su una tradizionale time and material basis.

Rolls-Royce ha aperto la strada a una gamma ampia e flessibile di servizi per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Molti airline customers scelgono TotalCare, la suite integrata di servizi che include il full risk transfer degli off-wing maintenance costs con un power-by-the-hour payment agreement.

I Foundation Services offrono scelte per i clienti che desiderano gestire la propria manutenzione del motore senza long-term service agreements o risk transfer. Tuttavia, per quei clienti che preferiscono una maggiore flessibilità nella gestione dei loro motori, pur mantenendo un certo grado di certezza dei costi, i servizi SelectCare colmano il divario tra TotalCare e Foundation Services.

Dominic Horwood, Services Director, Civil Aerospace Rolls-Royce, ha dichiarato: “Aggiungendo SelectCare Repair al nostro portafoglio esistente di services options nel nostro CareStore, siamo lieti di offrire ai nostri clienti ulteriore flessibilità nel modo in cui scelgono di mantenere i loro motori, godendo di un alto grado di certezza dei costi. In un momento in cui il panorama dell’aviazione è in continua evoluzione, crediamo che SelectCare Repair e SelectCare Refurb offriranno ai nostri clienti l’agilità per rispondere alle loro engine maintenance demands e adattare il loro refurbishment regime per soddisfare le esigenze individuali”.

SelectCare Repair è ora disponibile per i clienti Trent 700.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)