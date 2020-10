Airbus consegna un A400M alle forze armate lussemburghesi

Le Luxembourg Armed Forces hanno preso in consegna il loro Airbus A400M military transport aircraft, che è stato accettato presso la A400M Final Assembly Line a Siviglia (Spagna) e ha effettuato un ferry flight.

Farà una prima tappa in Lussemburgo prima di proseguire il suo viaggio verso il 15th Wing Air Transport in Melsbroek (Belgium), dove avrà sede l’unità di trasporto aereo congiunta tra Belgio e Lussemburgo. Con questa consegna, il Lussemburgo diventa il settimo operatore A400M.

L’aereo, noto come MSN104, sarà operato dalle forze armate lussemburghesi e dal Belgio all’interno di un’unità binazionale, insieme ai sette A400M ordinati dal Belgio, che dovrebbe ricevere il suo primo aereo nelle prossime settimane.

Alberto Gutierrez, Head of Military Aircraft at Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “Accolgo con favore il Lussemburgo nella crescente comunità di utenti dell’A400M. Con 94 aeromobili in servizio, l’A400M sta diventando sempre più la spina dorsale della mobilità aerea dei nostri clienti, sia in ambienti civili che militari, come si è visto nelle recenti missioni di crisi COVID-19 in tutto il mondo”.

L’A400M ha recentemente ottenuto funzionalità aggiuntive come simultaneous paratrooper dispatch per un massimo di 116 paracadutisti utilizzando le porte laterali, automatic low level flight in visual meteorological conditions (l’unico aereo da trasporto militare con questa capacità) e aerial delivery and combat off-load, che consente di far cadere automaticamente un singolo carico di 16 tonnellate tramite l’estrazione del paracadute.

Inoltre, è possibile far cadere per gravità 25 tonnellate ed è possibile il manual combat offload fino a 19 tonnellate su pallet (un passaggio) o 25 tonnellate (due passaggi) su una pista non asfaltata, il che è senza precedenti. Per quanto riguarda le helicopter air-to-air refuelling operations, l’A400M ha recentemente ottenuto i primi wet contacts con un elicottero H225M.

La foto mostra l’A400M del Lussemburgo durante il suo ferry flight.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)