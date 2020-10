IATA e ACI World: richiesta congiunta per un approccio globale e coerente ai test

Airports Council International (ACI) World e International Air Transport Association (IATA) hanno lanciato oggi un appello congiunto per un approccio coerente a livello globale per testare i passeggeri internazionali come alternativa alle misure di quarantena.

“La chiusura globale del trasporto aereo a causa delle restrizioni ai viaggi COVID-19 ha avuto un impatto catastrofico sull’occupazione. Circa 4,8 milioni di posti di lavoro nell’industria sono stati persi o sono minacciati.

I governi devono cooperare per rimuovere le restrizioni di quarantena e riavviare i viaggi aerei. Un approccio sistematico ai test COVID-19 fornirà un modo efficace per dare ai governi la fiducia necessaria per riaprire i confini senza quarantena.

L’industria aeronautica, incentrata sulla salute e la sicurezza dei passeggeri e dei loro dipendenti, ha collaborato con l’International Civil Aviation Organization’s Council Aviation Recovery Taskforce (CART), che comprende la World Health Organization, per concordare e attuare un approccio a più livelli alle misure sanitarie che consentirà operazioni sicure durante la crisi COVID-19.

Mentre il CART si riunisce di nuovo questa settimana, ACI e IATA hanno sottolineato che un approccio sistematico ai test deve essere l’obiettivo principale. Entrambe le associazioni richiedono un approccio concordato e riconosciuto a livello internazionale per testare i passeggeri durante il processo di viaggio che sia veloce, pratico, accurato, a basso costo, facile da usare e supportato dalle autorità sanitarie pubbliche”, afferma il comunicato di ACI World e IATA.

“Gli aeroporti e le compagnie aeree sono uniti nella convinzione che un approccio coerente ai test dei passeggeri aiuterà a ripristinare la fiducia dei passeggeri, evitare la chiusura delle frontiere e rimuovere le ingombranti misure di quarantena che stanno ostacolando i veri sforzi del settore dell’aviazione per recuperare”, afferma l’ACI World Director General, Luis Felipe de Oliveira. “Ciò promuoverà meglio la ripresa tra gli aeroporti, le compagnie aeree e i settori dei viaggi e del turismo, proteggendo così i posti di lavoro e fornendo i benefici economici e sociali che l’aviazione offre alle comunità locali, nazionali e globali che serve”.

Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO, ha affermato che i confini devono essere riaperti senza quarantena: “I test sistematici sono la chiave per ripristinare la connettività. Questo è fondamentale perché milioni di posti di lavoro dipendono dall’aviazione e milioni di viaggiatori in più hanno bisogno di riconnettersi con la famiglia, fare una vacanza guadagnata duramente o sostenere le loro esigenze di lavoro internazionali. Dobbiamo imparare a convivere con questa malattia e questo include ripristinare in sicurezza la libertà di viaggiare. Abbiamo già misure in atto per garantire viaggi sicuri attraverso le raccomandazioni CART dell’ICAO e le prove in tutto il mondo ci stanno aiutando a dimostrare che disponiamo di una tecnologia di test efficace che può essere integrata in modo efficiente nel processo di viaggio. Contiamo sulla leadership di ICAO per portare i governi ad un accordo su un piano di attuazione, in modo che l’aviazione possa ricollegare le persone e le economie. Dobbiamo farlo con velocità. Ogni giorno di ritardo mette a rischio più posti di lavoro”.

(Ufficio Stampa IATA – ACI World)