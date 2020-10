ATR lancia il suo nuovo sito Web, che offre un viaggio coinvolgente nel mondo della Regional Aviation

ATR annuncia il lancio del suo nuovo sito web. Progettato per creare un viaggio coinvolgente per i visitatori, il sito Web mostra le persone, l’innovazione e i valori che alimentano la creazione della famiglia di aeromobili ATR leader di mercato.

Con la connettività regionale sempre più essenziale, la piattaforma moderna ospita contenuti arricchiti che mostrano la famiglia di aeromobili di ATR, la sua gamma di servizi e racconta le storie della flotta di 200 operatori di ATR e delle comunità che servono in tutto il mondo.

http://www.atr-aircraft.com

ATR è il produttore degli aeromobili ATR 42 e 72, i più venduti nel segmento di mercato con meno di 90 posti. Nel 2019 l’azienda ha registrato un fatturato di 1,6 miliardi di dollari.

Grazie all’efficienza della tecnologia turboprop e ai vantaggi della focalizzazione dell’azienda sull’innovazione continua, gli aerei ATR aprono più di 100 nuove rotte ogni anno, consumano fino al 40% in meno di carburante ed emettono fino al 40% in meno di CO2 rispetto ai regional jets. Per tutti questi motivi, gli aerei ATR sono stati scelti da circa 200 compagnie in 100 paesi in tutto il mondo. ATR è una joint-venture tra Airbus e Leonardo.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)