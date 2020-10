Qatar Airways annuncia la quinta nuova destinazione nel 2020 e amplia ulteriormente l’U.S. Network con il lancio dei voli per San Francisco

Mentre Qatar Airways continua a ricostruire rapidamente il network in tutto il mondo e negli Stati Uniti, la compagnia aerea ha annunciato che opererà quattro voli settimanali per San Francisco, la quinta nuova destinazione lanciata dal vettore nazionale dello Stato del Qatar dall’inizio del pandemia – dal 15 dicembre 2020. Il servizio per San Francisco sarà operato dall’Airbus A350-900 di Qatar Airways con 36 posti nella premiata Qsuite Business Class e 247 posti in Economy Class, con passeggeri che godono gratuitamente di Internet a banda larga Super Wi-Fi fino a gennaio 2021.

Durante la pandemia, Qatar Airways ha continuato le operazioni negli Stati Uniti con voli sia per Chicago che per Dallas-Fort Worth mantenuti durante l’intero periodo.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a San Francisco come nostra nuova destinazione e nona porta di accesso negli Stati Uniti. Mentre affrontiamo la crisi, abbiamo fatto una priorità non solo ripristinare le nostre destinazioni esistenti ed essere la compagnia aerea su cui i viaggiatori possono fare affidamento, ma anche far crescere la nostra rete e aumentare la connettività con destinazioni nuove e rilevanti per i nostri clienti. In quanto porta di accesso alla Silicon Valley e alla vivace economia tecnologica, la San Francisco Bay Area è una destinazione importante a livello globale, sia dal punto di vista degli affari che del tempo libero. Popolata da molte persone che desiderano visitare amici, famiglie o partner d’affari all’estero, Qatar Airways è perfettamente posizionata come partner affidabile per consentire il traffico in entrata e in uscita dall’area. Siamo entusiasti di lanciare questa nuova destinazione rendendo più facile per i nostri passeggeri riunirsi con i loro cari, avendo portato più di 220.000 americani a casa negli Stati Uniti tramite voli di linea e charter in mezzo alla pandemia”.

Il sindaco di San Francisco, la signora London N. Breed, ha dichiarato: “A nome della città e della contea di San Francisco, siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Qatar Airways all’aeroporto internazionale di San Francisco mentre iniziano il loro nuovo servizio non-stop per Doha il prossimo dicembre”.

Il San Francisco International Airport Director, Ivar C. Satero, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al nuovo servizio non-stop di Qatar Airways tra San Francisco e Doha questo dicembre. Mentre le compagnie aeree ripristinano le destinazioni di viaggio in tutto il mondo, plaudiamo alla visione di Qatar Airways di rendere questa nuova rotta una realtà e non vediamo l’ora di offrire un’esperienza aeroportuale di livello mondiale ai viaggiatori della sua rete”.

L’aggiunta di San Francisco si unisce all’attuale servizio di Qatar Airways verso alcune delle città più vivaci degli Stati Uniti, tra cui Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas-Fort Worth (DFW), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), New York (JFK), Philadelphia (PHL) e Washington, DC (IAD). Entro la metà di dicembre, il vettore effettuerà 55 voli settimanali verso nove destinazioni negli Stati Uniti, collegandosi poi a centinaia di città americane attraverso le sue partnership strategiche con American Airlines e JetBlue.

L’aggiunta di voli per San Francisco aggiungerà una nuova rotta alla rete Qatar Airways Cargo, portando il totale delle sue destinazioni statunitensi a 11. Il nuovo servizio sosterrà notevolmente l’economia californiana aggiungendo 60 tonnellate di belly hold capacity ogni settimana, a tratta.

Orario dei voli per San Francisco: martedì, giovedì, sabato e domenica

Da Doha (DOH) a San Francisco (SFO), QR737, partenza ore 08:15, arrivo ore 12:55.

Da San Francisco (SFO) a Doha (DOH), QR738, partenza ore 14:55, arrivo ore 17:15 + 1.

Qatar Airways inoltre celebra il Breast Cancer Awareness Month con Limited Edition Amenity Kits e ‘Think Pink’ Onboard Menu

In occasione del Breast Cancer Awareness Month, Qatar Airways offrirà ai suoi passeggeri un’esclusiva esperienza ‘Think Pink’ nel cielo e nelle sue lounge, offrendo kit di cortesia in edizione limitata progettati su misura e pink-themed special menus. Per il quarto anno, la compagnia aerea continua a dimostrare il suo impegno nella sensibilizzazione sul cancro al seno, offrendo ai passeggeri che viaggiano su long-haul and ultra-long-haul flights in Business Class una borsa di lusso progettata internamente e creata esclusivamente per Qatar Airways dall’elegante marchio italiano di valigie BRIC’S.

Gli esclusivi amenity kits sono realizzati in pelle vegana e sono disponibili opzioni maschili e femminili. Entrambi i kit presentano un esclusivo zipper pull con la forma dell’iconico breast cancer ribbon. Questo kit molto ricercato è ulteriormente personalizzato con un messaggio impresso su una band, che dice: ‘Think pink and support the fight’. Ogni kit contiene prodotti selezionati dal Castello Monte Vibiano Vecchio.

Inoltre, sui voli in partenza da Doha, i passeggeri che viaggiano in Business Class avranno l’opportunità di assaporare esclusive prelibatezze pink-themed a bordo. La Qatar Airways Al Mourjan Business Lounge sarà caratterizzata da composizioni floreali rosa, servirà cocktail analcolici rosa ai passeggeri e offrirà una varietà di prelibatezze rosa.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways è un convinto sostenitore del mese della sensibilizzazione al cancro al seno e siamo lieti di offrire questi esclusivi luxury amenity kits ai nostri passeggeri. Come compagnia aerea, siamo ispirati dall’enorme sforzo globale compiuto per combattere questa malattia. Ci auguriamo che il nostro messaggio di consapevolezza raggiunga il maggior numero di persone possibile”.

Ai passeggeri in Economy Class che viaggiano sugli overnight long-haul e su tutti gli ultra-long-haul flights vengono offerti limited edition breast cancer awareness amenity kits.

Qatar Airways, in collaborazione con Qatar Cancer Society (QCS), ha unito le forze con Hamad International Airport (HIA), Qatar Aviation Services (QAS) e Qatar Duty Free (QDF) per mostrare il loro sostegno unito al Breast Cancer Awareness Month ‘Think Pink’.

