News Brevi – 08.10.2020

AGGIORNAMENTI DPCM 7 OTTOBRE – Aeroporti di Roma informa: “Si avvisano i passeggeri che come da Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020, in vigore dall’8 ottobre e fino al 15 ottobre 2020, tutti i viaggiatori provenienti da Belgio, intera Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna o coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia), oltre a compilare un’autodichiarazione, devono anche presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In alternativa, sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente. Non rientrano più in questo sotto-elenco, dall’8 ottobre, Croazia, Grecia e Malta, dai quali non è più richiesto il test molecolare o antigenico all’ingresso in Italia”.

AIRBUS: NUOVA SOLUZIONE PER IL MONITORAGGIO DI SITI STRATEGICI – Airbus ha unito le forze con Earthcube, società francese specializzata nell’analisi di dati geospaziali tramite Intelligenza Artificiale (IA), per sviluppare e commercializzare “Defense Site Monitoring”, una soluzione online per il monitoraggio di siti strategici dedicata ai player del settore della Difesa, che combina immagini satellitari avanzate e intelligenza artificiale. La nuova soluzione “Defense Site Monitoring” unisce l’esperienza di Earthcube nell’identificazione automatica degli oggetti, con immagini Airbus ad alta risoluzione: oggi 50 cm di risoluzione con Pléiades e dal prossimo anno 30 cm di risoluzione con Pléiades Neo. Gli algoritmi utilizzati sono già in grado di rilevare, identificare e classificare automaticamente aeromobili e navi, sia civili che militari.

AIRBUS: PLEIADES NEO PREVISTI IN LANCIO A INIZIO 2021 – I primi due satelliti Pléiades Neo sono pronti per il lancio, nonostante le sfide ambiziose, in linea con quanto promesso quattro anni fa. Sono in fase di preparazione finale per la loro partenza per il Guyana Space Centre, con lancio ora previsto con Vega, all’inizio del 2021. Completamente finanziato, prodotto, posseduto e gestito da Airbus, Pléiades Neo è una svolta nel settore dell’osservazione della Terra che offrirà ai clienti un servizio di alto livello nei prossimi decenni. La costellazione Pléiades Neo comprende quattro satelliti identici e molto agili, le cui risorse sono disponibili in commercio al 100%. Operati sulla stessa orbita, i satelliti sono in grado di visitare qualsiasi punto del globo almeno due volte al giorno. Inoltre, la loro capacità di task reattivo significa che possono effettuare acquisizioni urgenti da 30 a 40 minuti dopo la richiesta e rispondere alle situazioni più critiche quasi in tempo reale. Ogni satellite Pléiades Neo, basato sulla piattaforma ottica Airbus S950, aggiungerà mezzo milione di km2 di immagini al giorno al catalogo di Airbus e offrirà prestazioni di prim’ordine.

AMERICAN AIRLINES: TRAVEL ALERT PER L’HURRICANE DELTA – American Airlines sta monitorando da vicino l’uragano Delta, che dovrebbe avere un impatto su diverse comunità servite dalla compagnia aerea. American ha emesso un avviso di viaggio per otto aeroporti in Messico, Louisiana e Mississippi, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono influenzati dall’uragano Delta di riprenotare senza costi di modifica. I clienti possono riprogrammare il loro viaggio su aa.com. Se un cliente sceglie di non volare da / verso un aeroporto coperto dall’attuale rinuncia, American rinuncerà alle spese di modifica per viaggi futuri. I clienti sono inoltre incoraggiati a controllare lo stato del loro volo su aa.com.

DELTA AIR LINES: TRAVEL WAIVER PER L’URAGANO DELTA – L’uragano Delta è arrivato mercoledì mattina vicino a Cancun, Messico, e si prevede che si rafforzerà mentre si sposta sul Golfo del Messico meridionale mercoledì pomeriggio e si avvicina alla costa settentrionale del Golfo venerdì. I team Delta nell’Operations and Customer Center continuano a monitorare il percorso previsto dell’uragano Delta e ad apportare modifiche secondo necessità. Un travel waiver per Cancun rimane in vigore fino a giovedì mattina e una seconda deroga è stata emessa per quattro città della Louisiana dall’8 ottobre al 10 ottobre. La compagnia aerea ha anche fissato un limite alle tariffe per i voli da e per queste città clienti con flessibilità di viaggio. Come sempre, i clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del loro volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta.

BOEING: LO SPACE FORCE SATELLITE SUPERA IL DESIGN REVIEW – Boeing e la U.S. Space Force hanno completato con successo la prima major engineering design review per il Wideband Global SATCOM (WGS)-11+ communications satellite. Questa revisione di successo dimostra che Boeing è pronta per procedere alla final system design phase. La produzione inizierà il prossimo anno presso lo stabilimento Boeing di El Segundo, con consegna prevista per il 2024. WGS-11 + è dotato di un modern digital payload che offre il doppio della capacità operativa dei suoi predecessori, aumentando la disponibilità di comunicazioni di livello militare. Sfruttando i progressi nelle tecnologie, Boeing fornirà comunicazioni sicure per collegare le forze statunitensi e alleate a livello globale. L’attuale costellazione WGS, composta da 10 satelliti, è la spina dorsale dell’U.S. military’s global communications system.

BOEING MOSTRA IL SUO PORTFOLIO ALL’INTERNATIONAL ASTRONAUTICAL CONGRESS – Boeing parteciperà all’International Astronautical Congress (IAC) – The CyberSpace Edition, che si terrà dal 12 al 14 ottobre, con un’innovativa mostra virtuale online su iac2020.vfairs.com. Sviluppato per simulare uno stand reale alla fiera, metterà in mostra lo CST-100 Starliner Commercial Crew spacecraft; l’International Space Station (ISS); lo Space Launch System (SLS); l’X-37B spaceplane; satelliti commerciali e governativi. “In qualità di membro della International Astronautical Federation, Boeing plaude agli organizzatori della IAC per aver riunito l’industria spaziale in un ambiente virtuale”, ha affermato David Rogalski, director of Space and Launch Global Sales and Marketing. “Non vediamo l’ora di connetterci virtualmente con la NASA, i nostri partner globali e il pubblico più ampio per dimostrare i progressi che sono stati compiuti in tutti i nostri programmi spaziali”.

ANA: TEST PER ROBOTIC LOADER E AUTOMATIC TOWING TRACTOR – ANA è la prima compagnia aerea in Giappone a utilizzare robotic loader and automated towing tractor per i voli domestici. ANA ha condotto test operativi della sua tecnologia automatizzata dal 28 settembre al 5 ottobre 2020 presso Kyushu Saga International Airport. I test di successo hanno dimostrato la fattibilità di queste tecnologie automatizzate per il carico dei bagagli sugli aerei. La compagnia lavora per sviluppare e commercializzare “Simple & Smart” airport technologies per gli aeroporti del futuro.

ICAO:L’AVIAZIONE E IL TURISMO OFFRONO CRESCTIA E SVILUPPO – Oltre la metà dei turisti del mondo viaggia in aereo e l’aviazione e il turismo insieme offrono significativi vantaggi in termini di crescita e sviluppo su cui fanno affidamento molte economie nazionali. Questo è stato uno dei messaggi chiave consegnati oggi dall’ICAO Secretary General Dr. Fang Liu, mentre ha affrontato l’evento pubblico-privato di alto livello del G20 sull’accelerazione della ripresa globale dei viaggi e del turismo ospitato oggi dalla Presidenza del G20, il Regno dell’Arabia Arabia. Un secondo aggiornamento chiave fornito riguardava l’ICAO Council Aviation Recovery Task Force (CART) e il modo in cui il suo attuale Phase II updating delle ‘Take-off’ guidelines avrebbe incluso nuove raccomandazioni per aiutare i paesi a valutare le opzioni di test come mezzo per alleviare requisiti per i viaggiatori in quarantena. Il Segretario generale dell’ICAO ha inoltre chiesto una collaborazione più stretta ed efficace tra l’aviazione e le autorità sanitarie pubbliche, utilizzando gli standard ICAO e le raccomandazioni ben definite dell’ICAO Council Aviation Recovery Taskforce (CART).

EASYJET ANNUNCIA DUE NUOVE BASI STAGIONALI A FARO E MALAGA – easyJet ha annunciato oggi che aprirà due nuove basi stagionali a Faro, Portogallo, e a Malaga, Spagna, in tempo per la prossima estate. La mossa creerà circa 200 posti di lavoro tra piloti ed equipaggio e vedrà tre aeromobili basati in ogni aeroporto. Le nuove basi consentiranno alla compagnia aerea di rispondere meglio alla maggiore domanda dei clienti durante l’estate, con piani per diventare operativi nella prossima primavera, operando durante la stagione estiva fino alla fine di ottobre. Faro e Malaga saranno la terza base in ogni paese, con Malaga che si unirà a Barcellona e Palma di Maiorca in Spagna e Faro a Lisbona e Porto in Portogallo. easyJet serve da tempo entrambe le destinazioni. L’aggiunta di Malaga e Faro significa che easyJet opera da 28 basi nel suo network. easyJet ha trasportato oltre otto milioni di passeggeri da e per il Portogallo e 18,5 milioni per la Spagna lo scorso anno.