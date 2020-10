easyJet prevede di chiudere in perdita l’anno fiscale appena concluso

Durante il quarto trimestre easyJet ha trasportato più di nove milioni di clienti, con misure di biosicurezza potenziate in tutto il suo programma di volo completo che, insieme a una puntualità del 94%, ha portato a un’elevata soddisfazione dei clienti durante il periodo.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “All’inizio di quest’anno, nessuno avrebbe potuto immaginare l’impatto che la pandemia ha avuto sul settore. easyJet si è adattata e ha raccolto le sfide presentate dalla pandemia intraprendendo azioni decisive per minimizzare le perdite, rafforzare la liquidità e ridurre il cash burn, con l’avvio di un importante programma di ristrutturazione, dopo aver completato la consultazione nel Regno Unito e avviato le consultazioni in una serie di paesi chiave. In tutto abbiamo adottato un approccio molto prudente e conservativo e questo approccio disciplinato ci ha visto fornire un risultato di cash burn migliore del previsto nel quarto trimestre, che ci vedrà continuare a concentrarci su voli redditizi durante la stagione invernale al fine di minimizzare le perdite durante la prima metà del 2021”.

Il numero di passeggeri per l’intero anno è diminuito del 50% a 48 milioni, in linea con una diminuzione della capacità del 48% a 55 milioni di posti. Il load factor per l’intero anno diminuirà di 4,3 punti percentuali, all’87,2%.

La capacità nel quarto trimestre è stata pari al 38% dei livelli precedentemente pianificati, con easyJet che ha trasportato nove milioni di passeggeri durante il periodo con un load factor del 76,3%. Total group revenue per il trimestre conclusosi il 30 settembre pari a circa £620 milioni (-73%).

Nonostante le limitazioni di viaggio in continua evoluzione in tutta Europa e il conseguente impatto sulla domanda dei clienti, easyJet ha mantenuto un approccio disciplinato alla gestione della capacità e della liquidità. Di conseguenza, il total cash burn durante il quarto trimestre dovrebbe essere inferiore a 700 milioni di sterline, che si confronta favorevolmente con i 774 milioni di sterline del terzo trimestre. Il costo totale del carburante per l’anno finanziario 2020 dovrebbe essere di circa 720 milioni di sterline. Come annunciato in precedenza, easyJet ha lanciato un importante programma di ristrutturazione e riduzione dei costi in tutte le aree dell’attività.

Durante il quarto trimestre easyJet ha volato il 38% della capacità pianificata. I voli hanno raggiunto il picco in agosto e poi si sono ridotti in modo significativo nel mese di settembre, quando la domanda dei clienti è stata sostanzialmente influenzata dai cambiamenti nelle travel guidance dei governi e dalle regole di quarantena. I clienti prenotano in una fase molto avanzata e la visibilità rimane limitata.

“easyJet rimane estremamente disciplinata nel concentrarsi su voli redditizi. In genere riduciamo le frequenze delle nostre rotte durante l’inverno e lo faremo in modo molto più significativo quest’anno. I nostri team operativi, finanziari e commerciali hanno lavorato su aggiornamenti dinamici della pianificazione, con un tempo di consegna da due a quattro settimane, al fine di sfruttare tutta la domanda disponibile.

La scala e la flessibilità della nostra rete ci forniranno l’opportunità di trarre vantaggio dai cambiamenti nel panorama competitivo durante la fase di ripresa. easyJet agirà rapidamente per acquisire selettivamente slot attraenti resi disponibili nelle località in cui si presenta l’opportunità. Come parte del programma di ristrutturazione, easyJet ha chiuso le sue basi a Southend, Stansted e Newcastle, sebbene Stansted e Newcastle continuino ad essere servite con voli in entrata. Nell’ambito di questa ottimizzazione delle basi, easyJet aprirà basi stagionali a Malaga e Faro durante l’estate 2021.

La domanda dei clienti si è spostata rapidamente durante l’estate tra le nostre numerose destinazioni per il tempo libero. L’aumento delle restrizioni sui viaggi ha ancora una volta soppresso la domanda dei clienti per questo autunno. I livelli di prenotazione anticipata per l’estate 2021 sono in linea con gli anni precedenti.

easyJet ha intrapreso un’azione rapida e decisiva per raccogliere oltre 2,4 miliardi di sterline in contanti dall’inizio della pandemia Covid-19, da una gamma diversificata di fonti di finanziamento tra cui debito e azioni. Dopo la conclusione in agosto del programma di vendita e restituzione di 608 milioni di sterline, circa il 50% della flotta rimane libera. easyJet prevede di avere 337 aeromobili nella flotta alla fine di ottobre. Queste misure hanno ulteriormente rafforzato la posizione di liquidità di easyJet”, afferma easyJet.

La compagnia prevede di riportare una perdita complessiva del gruppo al lordo delle imposte compresa tra £815 e £845 milioni per l’anno finanziario 2020. La perdita complessiva del gruppo nel quarto trimestre dovrebbe essere inferiore alla perdita nel terzo trimestre. I risultati completi per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2020 verranno comunicati il 17 novembre 2020.

“Sulla base delle attuali restrizioni di viaggio nei mercati, easyJet prevede di volare circa il 25% della capacità pianificata per il primo trimestre 2021. In questa fase, dato il continuo livello di incertezza a breve termine, non sarebbe opportuno fornire alcuna guidance finanziaria per l’esercizio finanziario 2021”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet)